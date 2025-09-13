Это случилось! Атлетико Симеоне добыл первую победу в новом сезоне Ла Лиги
Мадридская команда одолела Вильяррел со счетом 2:0 в матче 4-го тура Ла Лиги
13 сентября состоялся матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Атлетико Мадрид и Вильярреал.
Поединок прошел на стадионе Метрополитано в Мадриде. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голы за мадридский коллектив забили Пабло Барриос и Николас Гонсалес.
Для подопечных Диего Симеоне эта победа стала первой в новом сезоне чемпионата Испании. Ранее Атлетико уступил Эспаньолу, а также сыграл вничью с Эльче и Алавесом. Теперь у матрасников в активе пять очков.
А вот Вильярреал потерпел первое поражение в кампании 2025/26. На счету желтой субмарины семь пунктов.
Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 13 сентября
Атлетико Мадрид – Вильярреал – 2:0
Голы: Барриос, 9, Гонсалес, 52
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер Металлиста 1925 провел пресс-конференцию после матча с Шахтером (1:1)
Хавбек последовал примеру Сергея Реброва и закрыл комментарии в Инстаграме