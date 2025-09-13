Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Это случилось! Атлетико Симеоне добыл первую победу в новом сезоне Ла Лиги
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
13.09.2025 22:00 – FT 2 : 0
Вильярреал
Испания
Это случилось! Атлетико Симеоне добыл первую победу в новом сезоне Ла Лиги

Мадридская команда одолела Вильяррел со счетом 2:0 в матче 4-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

13 сентября состоялся матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Атлетико Мадрид и Вильярреал.

Поединок прошел на стадионе Метрополитано в Мадриде. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы за мадридский коллектив забили Пабло Барриос и Николас Гонсалес.

Для подопечных Диего Симеоне эта победа стала первой в новом сезоне чемпионата Испании. Ранее Атлетико уступил Эспаньолу, а также сыграл вничью с Эльче и Алавесом. Теперь у матрасников в активе пять очков.

А вот Вильярреал потерпел первое поражение в кампании 2025/26. На счету желтой субмарины семь пунктов.

Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 13 сентября

Атлетико Мадрид – Вильярреал – 2:0

Голы: Барриос, 9, Гонсалес, 52

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
