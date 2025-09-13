Это случилось! Атлетико Симеоне добыл первую победу в новом сезоне Ла Лиги

13 сентября состоялся матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Атлетико Мадрид и Вильярреал.

Поединок прошел на стадионе Метрополитано в Мадриде. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голы за мадридский коллектив забили Пабло Барриос и Николас Гонсалес.

Для подопечных Диего Симеоне эта победа стала первой в новом сезоне чемпионата Испании. Ранее Атлетико уступил Эспаньолу, а также сыграл вничью с Эльче и Алавесом. Теперь у матрасников в активе пять очков.

А вот Вильярреал потерпел первое поражение в кампании 2025/26. На счету желтой субмарины семь пунктов.

Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 13 сентября

Атлетико Мадрид – Вильярреал – 2:0

Голы: Барриос, 9, Гонсалес, 52