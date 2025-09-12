Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Атлетико – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
13.09.2025 22:00 - : -
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 сентября 2025, 22:53 |
8
0

Атлетико – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеообзор матча четвертого тура Ла Лиги

12 сентября 2025, 22:53
8
0
Атлетико – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико

В субботу, 13 сентября, состоится матч четвертого тура чемпионата Испании между мадридским «Атлетико» и «Вильярреалом».

Встречу примет стадион «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

За 3 сыгранных тура мадридский клуб набрал всего 2 балла, а на счету «желтой субмарины» накопилось 7 очков.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

«Атлетико» – «Вильярреал». Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Атлетико – Вильярреал
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

смотреть онлайн Атлетико Мадрид Вильярреал Атлетико - Вильярреал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
