Атлетико Мадрид

В субботу, 13 сентября, состоится матч четвертого тура чемпионата Испании между мадридским «Атлетико» и «Вильярреалом».

Встречу примет стадион «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

За 3 сыгранных тура мадридский клуб набрал всего 2 балла, а на счету «желтой субмарины» накопилось 7 очков.

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

«Атлетико» – «Вильярреал». Смотреть онлайн. LIVE трансляция