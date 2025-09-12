Атлетико Мадрид

Атлетико – Вильярреал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеообзор матча четвертого тура Ла Лиги
В субботу, 13 сентября, состоится матч четвертого тура чемпионата Испании между мадридским «Атлетико» и «Вильярреалом».
Встречу примет стадион «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
За 3 сыгранных тура мадридский клуб набрал всего 2 балла, а на счету «желтой субмарины» накопилось 7 очков.
