Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Осасуна – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Осасуна
14.09.2025 19:30 - : -
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
14 сентября 2025, 12:04 |
7
0

Осасуна – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 14 сентября и начнется в 19:30 по Киеву

14 сентября 2025, 12:04 |
7
0
Осасуна – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября на Эль-Садар пройдет матч 4-го тура Примеры, в котором Осасуна встретится с Райо Вальекано.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Осасуна

Команда не имеет серьезных козырей. Но сначала сумела закрепиться в Примере. А потом и начала показывать результаты, что позволяют претендовать на еврокубки. Пару лет назад пробивались в Лигу конференций, где, правда, вылетели сразу в квалификации. А в прошлом сезоне не повторили тот результат только потому, что при равенстве очков по дополнительным показателям уступили пропуск туда как раз Райо.

Сейчас, уже при Алессио Лиске как главном тренере, начали с поражения, но ожидаемого - от мадридского Реала. Но потом были и 0:1 в Барселоне, с Эспаньолом. Но все же в августе разок получилось победить - за счет единственного гола своего главного бомбардира, Будимира, выиграли 1:0 у Валенсии. Но, конечно, хотят новых и более регулярных достижений.

Райо Вальекано

Клуб базируется в столице, и находится в тени понятно каких соседей-грандов. Но при этом считается интересным и самобытным коллективом, который периодически выстреливает. Так произошло и в прошлом сезоне, когда Иньиго Перес и его подопечные резко прибавили и сумели стать восьмыми - при тех же 52 очках, что и у Осасуны, все же опередили ее по дополнительным показателям.

Это отправило испанцев в Лигу конференций. И там в квалификации прошли Неман, дважды обыграв Неман - 1:0 и 4:0. Хуже получалось на внутренней арене. Начинали в Примере с достаточно уверенной победы над Жироной. Но потом уступили Атлетику 0:1. Зато в крайнем туре снова напомнили о себе, вполне с позиции силы сыграв против Барселоны вничью 1:1.

Статистика личных встреч

В 2024-м году Райо смог выиграть оба поединка против этого соперника. А вот в январе в Памплоне закончили ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару почти равной, только небольшое преимущество отдавая хозяевам. Но пока что ставим на тотал меньше 2,5 забитых голов (коэффициент - 1,66).

Прогноз Sport.ua
Осасуна
14 сентября 2025 -
19:30
Райо Вальекано
Тотал меньше 2.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Барселона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ПСЖ – Ланс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Фенербахче – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Осасуна Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нереализованный пенальти Месси. Интер Майами разнесли в MLS
Футбол | 14 сентября 2025, 08:22 1
Нереализованный пенальти Месси. Интер Майами разнесли в MLS
Нереализованный пенальти Месси. Интер Майами разнесли в MLS

«Шарлотт» не оставил шансов «цаплям»

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Футбол | 14 сентября 2025, 09:34 9
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»

Двое болельщиков «Динамо» погибли на фронте

Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Бокс | 14.09.2025, 04:20
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Футбол | 13.09.2025, 20:00
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч АПЛ 2025/26
Футбол | 14.09.2025, 11:20
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч АПЛ 2025/26
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч АПЛ 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Майк ТАЙСОН: «У него ноль шансов, должно произойти чудо»
Майк ТАЙСОН: «У него ноль шансов, должно произойти чудо»
13.09.2025, 04:22
Бокс
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 16
Футбол
Аль-Шейх заплатит Кроуфорду и Альваресу безумные деньги. Известны гонорары
Аль-Шейх заплатит Кроуфорду и Альваресу безумные деньги. Известны гонорары
13.09.2025, 04:58
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
13.09.2025, 02:11 1
Бокс
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем