14 сентября на Эль-Садар пройдет матч 4-го тура Примеры, в котором Осасуна встретится с Райо Вальекано.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Осасуна

Команда не имеет серьезных козырей. Но сначала сумела закрепиться в Примере. А потом и начала показывать результаты, что позволяют претендовать на еврокубки. Пару лет назад пробивались в Лигу конференций, где, правда, вылетели сразу в квалификации. А в прошлом сезоне не повторили тот результат только потому, что при равенстве очков по дополнительным показателям уступили пропуск туда как раз Райо.

Сейчас, уже при Алессио Лиске как главном тренере, начали с поражения, но ожидаемого - от мадридского Реала. Но потом были и 0:1 в Барселоне, с Эспаньолом. Но все же в августе разок получилось победить - за счет единственного гола своего главного бомбардира, Будимира, выиграли 1:0 у Валенсии. Но, конечно, хотят новых и более регулярных достижений.

Райо Вальекано

Клуб базируется в столице, и находится в тени понятно каких соседей-грандов. Но при этом считается интересным и самобытным коллективом, который периодически выстреливает. Так произошло и в прошлом сезоне, когда Иньиго Перес и его подопечные резко прибавили и сумели стать восьмыми - при тех же 52 очках, что и у Осасуны, все же опередили ее по дополнительным показателям.

Это отправило испанцев в Лигу конференций. И там в квалификации прошли Неман, дважды обыграв Неман - 1:0 и 4:0. Хуже получалось на внутренней арене. Начинали в Примере с достаточно уверенной победы над Жироной. Но потом уступили Атлетику 0:1. Зато в крайнем туре снова напомнили о себе, вполне с позиции силы сыграв против Барселоны вничью 1:1.

Статистика личных встреч

В 2024-м году Райо смог выиграть оба поединка против этого соперника. А вот в январе в Памплоне закончили ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару почти равной, только небольшое преимущество отдавая хозяевам. Но пока что ставим на тотал меньше 2,5 забитых голов (коэффициент - 1,66).