Испания14 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 14 сентября 2025, 23:54
ВИДЕО. Леванте и Бетис разошлись миром, Осасуна взяла 3 очка в игре с Райо
14 сентября состоялись матчи 4-го тура чемпионата Испании
14 сентября состоялись матчи 4-го тура чемпионата Испании.
Леванте и Бетис разошлись миром (2:2)
Осасуна взяла 3 очка в игре с Райо Вальекано (2:0).
Ла Лига. 4-й тур
Леванте – Бетис – 2:2
Голы: Иван Ромеро, 2, Этта Эйонг, 10 – Кучо, 45+2, Форнальс, 81
Осасуна – Райо Вальекано – 2:0
Голы: Рауль Гарсия, 15, Бенито, 77
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Бетис).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Кучо Эрнандес (Бетис).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Этта Эйонг (Леванте).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Ромеро (Леванте).
