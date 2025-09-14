Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Леванте и Бетис разошлись миром, Осасуна взяла 3 очка в игре с Райо
Чемпионат Испании
Леванте
14.09.2025 17:15 – FT 2 : 2
Бетис
Испания
14 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 14 сентября 2025, 23:54
11
0

ВИДЕО. Леванте и Бетис разошлись миром, Осасуна взяла 3 очка в игре с Райо

14 сентября состоялись матчи 4-го тура чемпионата Испании

14 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 14 сентября 2025, 23:54
11
0
ВИДЕО. Леванте и Бетис разошлись миром, Осасуна взяла 3 очка в игре с Райо
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября состоялись матчи 4-го тура чемпионата Испании.

Леванте и Бетис разошлись миром (2:2)

Осасуна взяла 3 очка в игре с Райо Вальекано (2:0).

Ла Лига. 4-й тур

Леванте – Бетис – 2:2

Голы: Иван Ромеро, 2, Этта Эйонг, 10 – Кучо, 45+2, Форнальс, 81

Осасуна – Райо Вальекано – 2:0

Голы: Рауль Гарсия, 15, Бенито, 77

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Бетис).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Кучо Эрнандес (Бетис).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Этта Эйонг (Леванте).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Ромеро (Леванте).
По теме:
Впервые в XXI в. два игрока Барселоны оформили дубль после выхода на замену
Барселона – Валенсия – 6:0. Домашний разгром. Видео голов и обзор матча
Дубли Фермина, Рафиньи и Левандовски. Барселона забила 6 мячей Валенсии
чемпионат Испании по футболу Леванте Бетис видео голов и обзор Осасуна Райо Вальекано Пабло Форнальс Кучо (Хуан Камило Эрнандес) Рауль Гарсия де Аро
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
