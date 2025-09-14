14 сентября на Сьютат де Валенсия пройдет матч 4-го тура Примеры Испании, в котором Леванте встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Леванте

Команда не так чтобы сильный для Испании проект. Но все же достаточно часто и довольно много в последнее время играли в Ла Лиге. И даже имеют еврокубковый опыт, не самый богатый, но успешный (только раз сыграли в Лиге Европы, но вышли там в плей-офф). Вот только, вылетев в 2022-м, казалось, футболисты застряли в Сегунде, и в позапрошлом сезоне даже падали там на восьмое место. Но как раз тем летом на тренерский пост пришел Калеро - и сразу сделал подопечных лучшими на том уровне.

В Примере, правда, пока что не получилось чего-то добиться. Причем лучше всего играли с Барселоной, хотя и там уступили, при том, что на перерыв пошли при 2:0. До этого уступили на выезде Алавесу 1:2, после - другому новичку, Эльче, 0:2.

Бетис

Клуб тоже прибавил, и очень заметно, в прошлом сезоне. Причем сразу на двух фронтах. И в Примере получилось собрать 60 очков, что стало шестым результатом. И в Лиге конференций испанцы дошли до финала. Там, правда, закончили разгромным поражением Челси.

В новой темпораде был откровенно скромный старт. Обыграли только скромный Алавес, и то 1:0. Также на выезде разделили очки с Эльче и Сельтой (оба раза по 1:1). А закончили лето поражением на своем поле, с Атлетиком, причем свой гол забили только на 90+ минуте. Впрочем, сейчас в состав вернулся Антони - наконец-то договорились с Манчестер Юнайтед и выкупили права на бразильца - пусть и только 50 процентов. От него, конечно, ждут футболра на уровне того, что он показывал весной, будучи в аренде.

Статистика личных встреч

Все последних три поединка заканчивались неизменно победами команды из Севильи.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что хозяева смогут всерьез зацепиться за очки тут. Безопасной выглядит ставка на то, что в воскресенье амбициозные гости выиграют, но для безопасности берем фору 0 (коэффициент - 1,6).