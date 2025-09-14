Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леванте – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Леванте
14.09.2025 17:15 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
14 сентября 2025, 11:58 |
18
0

Леванте – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 14 сентября в 17:15 по Киеву

14 сентября 2025, 11:58 |
18
0
Леванте – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября на Сьютат де Валенсия пройдет матч 4-го тура Примеры Испании, в котором Леванте встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Леванте

Команда не так чтобы сильный для Испании проект. Но все же достаточно часто и довольно много в последнее время играли в Ла Лиге. И даже имеют еврокубковый опыт, не самый богатый, но успешный (только раз сыграли в Лиге Европы, но вышли там в плей-офф). Вот только, вылетев в 2022-м, казалось, футболисты застряли в Сегунде, и в позапрошлом сезоне даже падали там на восьмое место. Но как раз тем летом на тренерский пост пришел Калеро - и сразу сделал подопечных лучшими на том уровне.

В Примере, правда, пока что не получилось чего-то добиться. Причем лучше всего играли с Барселоной, хотя и там уступили, при том, что на перерыв пошли при 2:0. До этого уступили на выезде Алавесу 1:2, после - другому новичку, Эльче, 0:2.

Бетис

Клуб тоже прибавил, и очень заметно, в прошлом сезоне. Причем сразу на двух фронтах. И в Примере получилось собрать 60 очков, что стало шестым результатом. И в Лиге конференций испанцы дошли до финала. Там, правда, закончили разгромным поражением Челси.

В новой темпораде был откровенно скромный старт. Обыграли только скромный Алавес, и то 1:0. Также на выезде разделили очки с Эльче и Сельтой (оба раза по 1:1). А закончили лето поражением на своем поле, с Атлетиком, причем свой гол забили только на 90+ минуте. Впрочем, сейчас в состав вернулся Антони - наконец-то договорились с Манчестер Юнайтед и выкупили права на бразильца - пусть и только 50 процентов. От него, конечно, ждут футболра на уровне того, что он показывал весной, будучи в аренде.

Статистика личных встреч

Все последних три поединка заканчивались неизменно победами команды из Севильи.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут, что хозяева смогут всерьез зацепиться за очки тут. Безопасной выглядит ставка на то, что в воскресенье амбициозные гости выиграют, но для безопасности берем фору 0 (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Леванте
14 сентября 2025 -
17:15
Бетис
Фора Бетиса (0) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Барселона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ПСЖ – Ланс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Фенербахче – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Леванте Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14 сентября 2025, 11:00 0
Кривбасс – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды демонстрируют результаты, которых от них не ожидали

Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Бокс | 14 сентября 2025, 08:50 29
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира

Бой прошел всю дистанцию и завершился единогласной победой американца

ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
Волейбол | 14.09.2025, 10:42
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Футбол | 13.09.2025, 20:48
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Футбол | 13.09.2025, 20:00
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 4
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 10
Бокс
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
13.09.2025, 02:11 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем