Чемпионат Испании
Хетафе
13.09.2025 15:00 - : -
Овьедо
Испания
Хетафе – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 13 сентября в 15:00 по Киеву

Хетафе – Овьедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

13 сентября на Колизеум Альфонсо Перес пройдет матч 4-го тура Примеры Испании, в котором Хетафе встретится с Овьедо.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Хетафе

Команда при этом же наставнике, Пепе Бордаласе, смогла забраться на пятое место на внутренней арене, и выступала в плей-офф Лиги Европы. Но в этой каденции уже получается в основном бороться за выживание - пока что успешно. Да, прошлый сезон в итоге закончили на вроде бы достойном тринадцатом месте. Но в нижней части таблицы 2024/2025 была невероятная плотность, и от вылетевшего Леганеса в итоге отделили пару очков - 42 против 40.

После летней паузы клуб из мадридского пригорода показал себя отлично. Он стартовал с пары побед, на выезде обыграв и Сельту, и Севилью. Правда, потом смазали себе оценки, вдруг разгромно, 0:3, проиграв на поле Месталье такому скромному сопернику, как нынешняя Валенсия - подкинули футболисты поводы для анализа и размышления для тренерского штаба.

Овьедо

Клуб достаточно долго в конце прошлого века держался в Примере. Но, вылетев в 2001-м, спустя три года проект оказался в четвертом дивизионе, и рисковал вообще столкнуться с банкротством. Ситуацию получилось стабилизировать - вовремя появились инвесторы. Но долго их амбиций хватало только на то, чтобы выбраться в Сегунду и закрепиться там.

Еще в 2024-м были шансы наконец-то вернуться в Ла Лигу - но тогда уступили в плей-офф. Но через году уже получилось лучше: третье место в регулярном розыгрыше, и успех в стыковых поединках. На более высоком уровне, правда, начинали с сухих побед, Вильярреала и мадридского Реала (0-2 и 0:3 соответственно). Но потом за счет единственного гола Дендонкера удалось взять столь важную, первую победу - 1:0 с Реалом Сосьедад дома.

Статистика личных встреч

В последний раз стороны играли в Сегунде 2016/2017 - тогда они обменялись победами 2:1 на своем поле.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новичка. Уж на своем поле команда из Мадрида такого соперника победит (коэффициент - 2,0).

Прогноз Sport.ua
Хетафе
13 сентября 2025 -
15:00
Овьедо
Хетафе Овьедо прогнозы прогнозы на футбол Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
