Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сенсация в Бильабао: автогол решил исход матча Атлетик – Алавес
Чемпионат Испании
Хетафе
13.09.2025 15:00 – FT 2 : 0
Овьедо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 сентября 2025, 22:14 | Обновлено 13 сентября 2025, 22:31
71
0

ВИДЕО. Сенсация в Бильабао: автогол решил исход матча Атлетик – Алавес

4-й тур Ла Лиги: Алавес одолел Атлетик со счетом 1:0, Хетафе обыграл Оьведо 2:0

13 сентября 2025, 22:14 | Обновлено 13 сентября 2025, 22:31
71
0
ВИДЕО. Сенсация в Бильабао: автогол решил исход матча Атлетик – Алавес
Getty Images/Global Images Ukraine

13 сентября проходят матчи четвертого тура Ла Лиги 2025/26.

Атлетик Бильбао на своем поле потерпел сенсационно поражение от Алавеса со счетом 0:1. Единственный гол был оформлен на 57-й минуте – автогол забил Алехандро Беренгер.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Хетафе дома добыл победу над Овьедо 2:0. На 45+4-й минуте отличился Марио Мартин, а на 45+9-й – Борха Майорал.

Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 13 сентября

Атлетик – Алавес – 0:1

Гол: Беренгер, 57 (автогол)

Хетафе – Овьедо – 2:0

Голы: Мартин, 45+4, Майорал, 45+9

События матча

80’
Federico Vinas (Овьедо) получает красную карточку.
45’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Марио Мартин (Хетафе).
По теме:
Наполи – Фиорентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Де Брюйне и Хойлунд оформили гандикап Наполи в матче с Фиорентиной
ВИДЕО. Как Ювентус забил Интеру гол на 90+1 минуте в матче Серии А
Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Хетафе Овьедо Атлетик Бильбао Алавес автогол Алекс Беренгер Борха Майораль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Футбол | 13 сентября 2025, 00:01 0
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал

«Королевский клуб» готов давать украинцу игровую практику

ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Футбол | 13 сентября 2025, 19:54 11
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб

Тренер прокомментировал киевское дерби

Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Футбол | 13.09.2025, 04:02
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Футбол | 13.09.2025, 20:00
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
ФОТО. «Это ненормально!». Экс-футболист разнес Килиана Мбаппе
Футбол | 13.09.2025, 22:30
ФОТО. «Это ненормально!». Экс-футболист разнес Килиана Мбаппе
ФОТО. «Это ненормально!». Экс-футболист разнес Килиана Мбаппе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 41
Футбол
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 35
Футбол
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
12.09.2025, 03:37 2
Футбол
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 3
Футбол
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем