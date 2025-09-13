ВИДЕО. Сенсация в Бильабао: автогол решил исход матча Атлетик – Алавес

13 сентября проходят матчи четвертого тура Ла Лиги 2025/26.

Атлетик Бильбао на своем поле потерпел сенсационно поражение от Алавеса со счетом 0:1. Единственный гол был оформлен на 57-й минуте – автогол забил Алехандро Беренгер.

Хетафе дома добыл победу над Овьедо 2:0. На 45+4-й минуте отличился Марио Мартин, а на 45+9-й – Борха Майорал.

Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 13 сентября

Атлетик – Алавес – 0:1

Гол: Беренгер, 57 (автогол)

Хетафе – Овьедо – 2:0

Голы: Мартин, 45+4, Майорал, 45+9