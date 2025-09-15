15 сентября на RCDE Арена пройдет матч 4-го тура Примеры, в котором Эспаньол встретится с Мальоркой.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Эспаньол

Команда безусловно слабее своего соседа - Барселоны. Более того, сложно говорить об амбициях, когда превращаешься в лифт между дивизионами. Но хотя бы при нынешнем наставнике получилось удержаться от нового сползания в Сегунду - хотя оттуда поднимались в 2024-м году лишь через сито плей-офф.

В новой темпораде подопечные Маноло Гонсалеса смогли удачно стартовать. Конечно, важным импульсом стала волевая победа, еще и над Атлетико. После этого была ничья на выезде с Реалом Сосьедад, причем в Сан-Себастьяне вели в два мяча к перерыву, но потом позволили хозяевам ответить своими голами. Ну, а закончили лето победой с достаточно непростым соперником, Осасуной - там хватало и единственного гола в исполнении Ромеро на 52-й минуте.

Мальорка

Клуб был очень похож на своего соперника. Это тоже бывший лифт, которого удержал на более высоком уровне предыдущий наставник, Агирре. Он даже в 2024-м году сыграл со своими подопечными в финале кубка, правда, уступив. А с прошлого сезона начал работу тут Ягоба Аррасате. И с ним были попытки побороться за еврокубки, но в итоге закончили с 48 очками на десятой позиции.

В новом розыгрыше команда начала при очень тяжелом графике и ожидаемо проиграла сначала Барселоне, а потом - и Реалу (причем в Мадриде уступили только 1:2). С более простым соперником, Сельтой, причем на выезде, удалось хотя бы вырвать ничью - Морей сровнял на 87-й минуте. Но, конечно же, пора выигрывать, если не хочется уже осенью прощаться с еврокубковыми амбициями.

Статистика личных встреч

У Эспаньола было три победы при ничьей. И только в марте, на выезде, Мальорка наконец-то выиграл - 2:1 у себя дома.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в то, что каталонцы снова сумеют обыграть дома удобного соперника. Ставим на их успех, но подстрахуемся нулевой форой (коэффициент - 1,60).