Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эспаньол – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Эспаньол
15.09.2025 22:00 - : -
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 сентября 2025, 02:23 |
11
0

Эспаньол – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 15 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

15 сентября 2025, 02:23 |
11
0
Эспаньол – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Эспаньол

15 сентября на RCDE Арена пройдет матч 4-го тура Примеры, в котором Эспаньол встретится с Мальоркой.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Эспаньол

Команда безусловно слабее своего соседа - Барселоны. Более того, сложно говорить об амбициях, когда превращаешься в лифт между дивизионами. Но хотя бы при нынешнем наставнике получилось удержаться от нового сползания в Сегунду - хотя оттуда поднимались в 2024-м году лишь через сито плей-офф.

В новой темпораде подопечные Маноло Гонсалеса смогли удачно стартовать. Конечно, важным импульсом стала волевая победа, еще и над Атлетико. После этого была ничья на выезде с Реалом Сосьедад, причем в Сан-Себастьяне вели в два мяча к перерыву, но потом позволили хозяевам ответить своими голами. Ну, а закончили лето победой с достаточно непростым соперником, Осасуной - там хватало и единственного гола в исполнении Ромеро на 52-й минуте.

Мальорка

Клуб был очень похож на своего соперника. Это тоже бывший лифт, которого удержал на более высоком уровне предыдущий наставник, Агирре. Он даже в 2024-м году сыграл со своими подопечными в финале кубка, правда, уступив. А с прошлого сезона начал работу тут Ягоба Аррасате. И с ним были попытки побороться за еврокубки, но в итоге закончили с 48 очками на десятой позиции.

В новом розыгрыше команда начала при очень тяжелом графике и ожидаемо проиграла сначала Барселоне, а потом - и Реалу (причем в Мадриде уступили только 1:2). С более простым соперником, Сельтой, причем на выезде, удалось хотя бы вырвать ничью - Морей сровнял на 87-й минуте. Но, конечно же, пора выигрывать, если не хочется уже осенью прощаться с еврокубковыми амбициями.

Статистика личных встреч

У Эспаньола было три победы при ничьей. И только в марте, на выезде, Мальорка наконец-то выиграл - 2:1 у себя дома.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в то, что каталонцы снова сумеют обыграть дома удобного соперника. Ставим на их успех, но подстрахуемся нулевой форой (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua
Эспаньол
15 сентября 2025 -
22:00
Мальорка
Фора Эспаньола (0) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Комо – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФОТО. Вот кому посвятил дебютный гол Ванат. Спойлер: не своей девушке
Впервые в XXI в. два игрока Барселоны оформили дубль после выхода на замену
Эспаньол Мальорка Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби АЛОНСО: «Меня разозлила игра этого футболиста Реала»
Футбол | 15 сентября 2025, 02:14 0
Хаби АЛОНСО: «Меня разозлила игра этого футболиста Реала»
Хаби АЛОНСО: «Меня разозлила игра этого футболиста Реала»

Испанец – об удалении Дина Хейсена

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 14 сентября 2025, 22:23 20
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера

С 12 по 14 сентября состоялись матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги

4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
Футбол | 14.09.2025, 11:37
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Бокс | 14.09.2025, 10:16
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Бокс | 14.09.2025, 10:27
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Теренс Кроуфорд отреагировал на победу в бою с Канело за титул абсолюта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 15
Бокс
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 12
Футбол
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15
Бокс
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 20
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 19
Футбол
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем