Эспаньол вырвал победу у Мальорки в драматичном матче Ла Лиги

«Эспаньол» на своем поле одержал трудную победу над «Мальоркой» (3:2) в матче 4-го тура Ла Лиги.

Хозяева на 20-й минуте вышли вперед благодаря голу Педро Мильи. Вскоре преимущество удвоил Роберто Фернандес, но еще до перерыва «Мальорка» сократила отставание – Ведат Мурики реализовал пенальти.

Во втором тайме Мурики снова поразил ворота и сравнял счет (2:2). Однако финальное слово осталось за «Эспаньолом». На 81-й минуте Кике Гарсия хладнокровно исполнил пенальти и принес каталонцам три очка.

Ла Лига. 4-й тур, 15 сентября 2025

Эспаньол – Мальорка – 3:2

Голы: Пере Милья, 20, Роберто Фернандес, 34, Кике Гарсия, 81 (пен) – Мурики, 45 (пен), 65

Видео голов и обзор матча