Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Эспаньол
15.09.2025 22:00 – FT 3 : 2
Мальорка
Испания
16 сентября 2025, 00:59 | Обновлено 16 сентября 2025, 01:28
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура чемпионата Испании

Эспаньол вырвал победу у Мальорки в драматичном матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

«Эспаньол» на своем поле одержал трудную победу над «Мальоркой» (3:2) в матче 4-го тура Ла Лиги.

Хозяева на 20-й минуте вышли вперед благодаря голу Педро Мильи. Вскоре преимущество удвоил Роберто Фернандес, но еще до перерыва «Мальорка» сократила отставание – Ведат Мурики реализовал пенальти.

Во втором тайме Мурики снова поразил ворота и сравнял счет (2:2). Однако финальное слово осталось за «Эспаньолом». На 81-й минуте Кике Гарсия хладнокровно исполнил пенальти и принес каталонцам три очка.

Ла Лига. 4-й тур, 15 сентября 2025

Эспаньол – Мальорка – 3:2

Голы: Пере Милья, 20, Роберто Фернандес, 34, Кике Гарсия, 81 (пен) – Мурики, 45 (пен), 65

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! С пенальти забил Кике Гарсия (Эспаньол).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Мальорка).
45’ +3
Пере Милья (Эспаньол) получает красную карточку.
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Ведат Мурики (Мальорка).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фернандес (Эспаньол).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Пере Милья (Эспаньол).
Мальорка Эспаньол чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Ла Лига Кике Гарсия Ведат Мурики пенальти
