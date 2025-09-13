Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
13.09.2025 19:30 - : -
Алавес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 сентября 2025, 06:27 |
19
0

Атлетик – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 13 сентября в 19:30 по Киеву

13 сентября 2025, 06:27 |
19
0
Атлетик – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Атлетик Бильбао

13 сентября на Сан-Мамес пройдет матч 4-го тура Примеры Испании, в котором Атлетик встретится с Алавесом.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетик

Команда всегда считалась сильной, пусть и не имеет, в том числе из-за своей селекционной политики, статуса реального гранда. Но получалось проводить все сезоны в Ла Лиге, не вылетая. А возвращение Вальверде, пусть и не сразу, дало эффект. Он в 2024-м году завоевал кубок Испании, а в прошлом сезоне одновременно дошел до полуфинала Лиги Европы и удержался на четвертой позиции в Примере.

В новом сезоне, сохранив Нико Уильямса, клуб из Бильбао смог показать отличный старт. Причем нельзя назвать расписание совсем уж простым - да, начинали против Севильи, и победили ее минимально, 3:2. Но потом прибавили по три очка с Райо Вальекано и Бетисом, а это те, кто представляет Испанию в нынешнем розыгрыше еврокубков. Расстраивает только дисквалификация Йерая Альвареса, что был пойман на допинге и вернется только весной.

Алавес

Клуб не относится к тем, от кого ждут серьезных достижений. Прошлое десятилетие начиналось и вовсе в третьем дивизионе. Но, с другой стороны, после 2016-го года только однажды, в сезоне 2022/2023, приходилось откатиться в Сегунду. Там взяли только четвертое место, но все равно вернулись назад, через плей-офф. И удержались в Ла Лиге, правда, прошлый чемпионат закончили на пятнадцатом месте с 42 очками.

Сейчас представитель Витории показывает достаточно неплохой, для себя, старт. Леванте даже обыграли 2:1 в первом туре. Правда, после этого было выездное поражение Бетису. Зато потом разделили очки с Атлетико - на своем поле с мадридским грандом оформили ничью 1:1.

Статистика личных встреч

Баски в последний раз проиграли этому сопернику официальный матч в 2017-м году. Более того, в пяти крайних таких поединках выиграли четырежды.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят аргументов в пользу гостей. Тут все идет к тому, что на Сан-Мамес будет оформлено очередную победу хозяев (коэффициент - 1,62).

Прогноз Sport.ua
Атлетик Бильбао
13 сентября 2025 -
19:30
Алавес
Победа Атлетика 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ювентус – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Атлетико – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик Бильбао Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван тренер, который готов возглавить сборную Украины по футболу
Футбол | 13 сентября 2025, 05:18 1
Назван тренер, который готов возглавить сборную Украины по футболу
Назван тренер, который готов возглавить сборную Украины по футболу

Мирон Маркевич может вернуться к тренерскому рулю сборной

Четыре гола голкиперов. Украина в матче-триллере обыграла Данию по пенальти
Футбол | 12 сентября 2025, 13:55 5
Четыре гола голкиперов. Украина в матче-триллере обыграла Данию по пенальти
Четыре гола голкиперов. Украина в матче-триллере обыграла Данию по пенальти

Судьба сборной Украины будет определена в матче Испании и Швейцарии

Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Футбол | 12.09.2025, 07:42
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Бокс | 12.09.2025, 08:25
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 13.09.2025, 02:44
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
11.09.2025, 00:32 1
Бокс
Джозеф Паркер назвал боксера номер один независимо от весовой категории
Джозеф Паркер назвал боксера номер один независимо от весовой категории
12.09.2025, 01:17
Бокс
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 3
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Очень хочу его победы, но этого не произойдет»
Майк ТАЙСОН: «Очень хочу его победы, но этого не произойдет»
12.09.2025, 05:33
Бокс
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
11.09.2025, 09:24 2
Футбол
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 8
Футбол
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем