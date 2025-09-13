Атлетик Бильбао

13 сентября на Сан-Мамес пройдет матч 4-го тура Примеры Испании, в котором Атлетик встретится с Алавесом.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетик

Команда всегда считалась сильной, пусть и не имеет, в том числе из-за своей селекционной политики, статуса реального гранда. Но получалось проводить все сезоны в Ла Лиге, не вылетая. А возвращение Вальверде, пусть и не сразу, дало эффект. Он в 2024-м году завоевал кубок Испании, а в прошлом сезоне одновременно дошел до полуфинала Лиги Европы и удержался на четвертой позиции в Примере.

В новом сезоне, сохранив Нико Уильямса, клуб из Бильбао смог показать отличный старт. Причем нельзя назвать расписание совсем уж простым - да, начинали против Севильи, и победили ее минимально, 3:2. Но потом прибавили по три очка с Райо Вальекано и Бетисом, а это те, кто представляет Испанию в нынешнем розыгрыше еврокубков. Расстраивает только дисквалификация Йерая Альвареса, что был пойман на допинге и вернется только весной.

Алавес

Клуб не относится к тем, от кого ждут серьезных достижений. Прошлое десятилетие начиналось и вовсе в третьем дивизионе. Но, с другой стороны, после 2016-го года только однажды, в сезоне 2022/2023, приходилось откатиться в Сегунду. Там взяли только четвертое место, но все равно вернулись назад, через плей-офф. И удержались в Ла Лиге, правда, прошлый чемпионат закончили на пятнадцатом месте с 42 очками.

Сейчас представитель Витории показывает достаточно неплохой, для себя, старт. Леванте даже обыграли 2:1 в первом туре. Правда, после этого было выездное поражение Бетису. Зато потом разделили очки с Атлетико - на своем поле с мадридским грандом оформили ничью 1:1.

Статистика личных встреч

Баски в последний раз проиграли этому сопернику официальный матч в 2017-м году. Более того, в пяти крайних таких поединках выиграли четырежды.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят аргументов в пользу гостей. Тут все идет к тому, что на Сан-Мамес будет оформлено очередную победу хозяев (коэффициент - 1,62).