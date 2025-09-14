14 сентября на Балаидос пройдет матч 4-го тура Примеры Испании, в котором Сельта встретится с Жироной.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Сельта

Команда имела раньше успехи, и относительно недавно пробивалась в еврокубки. Но потом было достаточно откровенно тяжелых лет, когда только смены наставников позволяли избежать падения в Сегунду. С этого начинал и Хиральдес, которого назначили главным тренером, уволив Рафу Бенитеса. Но в прошлом розыгрыше уже получилось добиться заметного прогресса: с 55 очками финишировали на седьмой позиции, что гарантировало долгожданное возвращение в Лигу Европы.

В новом розыгрыше старт получился не лучшим. Хетафе и вовсе в стартовом туре проиграли. Потом была серия ничьих, причем с идентичным счетом 1:1. Так закончили как с Мальоркой на выезде, так и с Бетисом и Вильярреалом на своем поле. Но сейчас будет вроде бы явно более легкий противник.

Жирона

Клуб в 2023/2024 прыгнул выше головы, иначе оценить третье место в том сезоне невозможно. Но дальше было падение, причем болезненное. Ладно провал в Лиге чемпионов - все же там дебютировали. Но ведь также был вылет из кубка на фоне полулюбителей. И постепенное падение в Примере, где дошло до реальной борьбы за выживание. В итоге только за счет пары побед на финишной прямой получилось все же, пусть и минимально, 41 очко против 40, но опередить Леганес, что вылетел с восемнадцатого места.

Новый сезон Мичел со своими подопечными начал с поражений - и Райо Вальекано (причем только с ним забили хотя бы гол), и Вильярреалу, и Севилье. Не удивительно, что до последнего пытались усиливаться, подписав в дэдлайн Ваната, Хиля и Ливаковича. Но готовы ли они сыграть прямо сейчас? А травмированных, в том числе Цыганкова, хватает.

Статистика личных встреч

Жирона не проигрывает в пяти поединках: две победы и три ничьи, в том числе 2:2 в марте.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что пора бы Сельте выиграть. Согласимся: в нынешних условиях в Виго должны выиграть хозяева арены (коэффициент - 1,67).