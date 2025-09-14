Сельта – Жирона. Ванат – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 4-го тура Ла Лиги 2025/26 14 сентября в 15:00
14 сентября состоится матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Сельта и Жирона.
Поединок пройдет на стадионе Балайдос в Виго. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
В составе жиронцев выступают трое украинцев: Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Владислав Крапивцов. Цыганков точно пропустит эту игру из-за травмы.
За три тура красно-белые набрали 0 очков, проиграв Райо Вальекано, Вильярреалу и Севильи. У Сельты ситуация чуть лучше – в их активе 3 балла.
События матча
