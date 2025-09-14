Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сельта – Жирона. Ванат – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Сельта
14.09.2025 15:00 – 22 0 : 1
Жирона
Испания
14 сентября 2025, 15:00 |
Сельта – Жирона. Ванат – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го тура Ла Лиги 2025/26 14 сентября в 15:00

Сельта – Жирона. Ванат – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября состоится матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Сельта и Жирона.

Поединок пройдет на стадионе Балайдос в Виго. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе жиронцев выступают трое украинцев: Виктор Цыганков, Владислав Ванат и Владислав Крапивцов. Цыганков точно пропустит эту игру из-за травмы.

За три тура красно-белые набрали 0 очков, проиграв Райо Вальекано, Вильярреалу и Севильи. У Сельты ситуация чуть лучше – в их активе 3 балла.

Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Сельта – Жирона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Жирона).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
sahka1981
Ваната з почином! Є дебютний гол!
Ответить
+3
Перець
 і без адаптації 
Ответить
+1
Artem_Ponomar
цікаво чи зможе щось показати сьогодні Ванат, проти Жирони в принципі рівний суперник
Ответить
0
