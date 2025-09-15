Мичел оценил матч Жироны против Сельты, в котором Ванат забил гол

Главный тренер каталонской Жироны Мичел прокомментировал результат матча четвертого тура Ла Лиги 2025/26 против Сельты (1:1), в котором украинский форвард Владислав Ванат сумел забить гол:

«Думаю, что это был очень требовательный матч для нас, потому что Сельта – это команда с хорошим игровым ритмом. Местами мы сделали вс очень хорошо. У нас были моменты, у них тоже. В конце концов этот пенальти помешал нам одержать первую победу, но я доволен, прежде всего потому, что в плане ритма игры, в ситуации движения вперд, в агрессивности с мячом, думаю, мы справились. У нас было много моментов, у них тоже. Мне нужно больше контроля, но после трех поражений это нелегко. Трудно контролировать мяч против Сельты, которая прессингует очень высоко и персонально. Сложно иметь ту уверенность, которую я хочу видеть у своей команды. Но я доволен, потому что увидел команду агрессивную, с большой энергией. И это начало чего-то хорошего, надеюсь.

Я увидел команду лучше. Для меня результат – это следствие того, что мы делаем каждый день и в матче. Ммы не смогли выиграть, но сыграли лучше по сравнению с тем, как работали раньше. Нам нужен больший контроль, нужно больше владения мячом. Но Сельта – это команда, которая, хоть и не выигрывала, но создает ощущение очень уверенной игры с мячом. Поэтому после трех поражений играть здесь было трудно. Первый шаг мы сделали, и я с оптимизмом смотрю в будущее команды.

Думаю, у нас есть очень хорошие игроки для нашего стиля. Унахи даст нам больше владения мячом, больше ситуаций продвижения вперед. Ванат даст нам глубину и голы. Брайан Хиль тоже, хотя у него есть свой процесс. Донни и Абель также проходят процесс после травм, и постепенно будут прибавлять. Мы будем лучше подготовлены к тому, что нужно, чтобы побеждать. Постепенно. Я всем доволен. Думаю, что нужно улучшать некоторые вещи, но после сегодняшнего матча я стал спокойнее относительно ситуации в команде.

У Сельты было 3 или 4 очень явных момента, у нас тоже. В футболе часто именно забитый или незабитый мяч определяет дальнейшее развитие матча. У них был момент уже на 2-й минуте, очень явный. Если бы они его реализовали, после трех поражений ощущение было бы другим. При счете 0:1 мы, возможно, больше защищались, чем атаковали. Хотя у нас были контратаки, где могли причинить вред. Во втором тайме у нас тоже было 3 или 4 очень явных момента, у них тоже. Можно сказать, что результат справедливый. В конце концов матч длится 94 или 96 минут. Сельта показалась мне отличной командой, которая умеет обращаться с мячом. Нужно забирать у них мяч, чтобы им навредить. Местами мы находили пространства, но в итоге их владение оттесняло нас назад больше, чем я хотел. Это очень трудно, потому что их ритм игры лучший в лиге, выше, чем у Барсы, выше, чем у Мадрида. Сельта очень хорошо делает выход из глубины, третьего игрока, ситуации непрерывности. Крайние защитники очень хорошо используют высоту. В этом нам было трудно, тем более с необходимостью положительного результата. Но я ухожу с ощущением, что мы заработали очко и что мы растем».

