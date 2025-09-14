Почти лучший. Известна оценка Ваната за матч Жироны, в котором он забил гол

14 сентября состоялся матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Сельта и Жирона.

Поединок прошел на стадионе Балайдос в Виго. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард гостей Владислав Ванат вышел на поле в стартовом составе и отметился голом на 12-й минуте. Владислав был заменен на 67-й минуте.

После завершения встречи статистический порт WhoScored поставил украинцу оценку в 7.86 балла.

Лучшим игроком был признан голкипер хозяев Раду Андрей, который получил одну сотую балла больше, чем Ванат – 7.87.

Оценки WhoScored за матч Сельта – Жирона (1:1)