Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Почти лучший. Известна оценка Ваната за матч Жироны, в котором он забил гол
Испания
14 сентября 2025, 19:01 |
1408
3

14 сентября Владислав отличился в ворота Сельты в поединке 4-го тура Ла Лиги 2025/26

Ла Лига

14 сентября состоялся матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Сельта и Жирона.

Поединок прошел на стадионе Балайдос в Виго. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард гостей Владислав Ванат вышел на поле в стартовом составе и отметился голом на 12-й минуте. Владислав был заменен на 67-й минуте.

После завершения встречи статистический порт WhoScored поставил украинцу оценку в 7.86 балла.

Лучшим игроком был признан голкипер хозяев Раду Андрей, который получил одну сотую балла больше, чем Ванат – 7.87.

Оценки WhoScored за матч Сельта – Жирона (1:1)

По теме:
Барселона – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Ванат забил в дебютной игре. Жирона упустила победу на 90+2-й с Сельтой
WhoScored Сельта Жирона Сельта - Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу оценки Владислав Ванат
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
OKs100
И так будет почти в каждом матче. Уровень Ваната выше за его сокомандников. А значит Жирона если останется в Ла Лиге обязательно купит ещё одного украинца, раз они у неё играют, нет причин не купить.
😼
Найкращий в команді в цьому матчі.
Всім хейтерам 🖕🖕🖕
antt
Як не найкращий в Жироні, якщо приніс їй перший пункт в чемпіонаті. А мало б бути очевидно аж три, якби не пенальті і не голкіпер Сельти який одержав ще вищу оцінку.
