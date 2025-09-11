Испания11 сентября 2025, 21:59 | Обновлено 11 сентября 2025, 22:00
Мадрид в шестой раз примет финал Лиги чемпионов
На каких стадионах столицы Испании были сыграны предыдущие финалы?
Стало известно, что финал Лиги чемпионов 2027 года пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано».
Мадрид до этого 5 раз принимал финалы Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.
4 раза решающий матч состоялся на стадионе «Сантьяго Бернабеу», 1 раз – на «Метрополитано».
Финалы Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, которые принимал Мадрид
- 1957: КЕЧ, Сантьяго Бернабеу, Реал – Фиорентина – 2:0
- 1969: КЕЧ, Сантьяго Бернабеу, Милан – Аякс – 4:1
- 1980: КЕЧ, Сантьяго Бернабеу, Ноттингем Форест – Гамбург – 1:0
- 2010: ЛЧ, Сантьяго Бернабеу, Интер – Бавария – 2:0
- 2019: ЛЧ, Метрополитано, Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:0
- 2027: ЛЧ, Метрополитано
