Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
11 сентября 2025, 21:59
Мадрид в шестой раз примет финал Лиги чемпионов

На каких стадионах столицы Испании были сыграны предыдущие финалы?

Мадрид в шестой раз примет финал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Стало известно, что финал Лиги чемпионов 2027 года пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Мадрид до этого 5 раз принимал финалы Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.

4 раза решающий матч состоялся на стадионе «Сантьяго Бернабеу», 1 раз – на «Метрополитано».

Финалы Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, которые принимал Мадрид

  • 1957: КЕЧ, Сантьяго Бернабеу, Реал – Фиорентина – 2:0
  • 1969: КЕЧ, Сантьяго Бернабеу, Милан – Аякс – 4:1
  • 1980: КЕЧ, Сантьяго Бернабеу, Ноттингем Форест – Гамбург – 1:0
  • 2010: ЛЧ, Сантьяго Бернабеу, Интер – Бавария – 2:0
  • 2019: ЛЧ, Метрополитано, Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:0
  • 2027: ЛЧ, Метрополитано
