Мадрид в шестой раз примет финал Лиги чемпионов

Стало известно, что финал Лиги чемпионов 2027 года пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Мадрид до этого 5 раз принимал финалы Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.

4 раза решающий матч состоялся на стадионе «Сантьяго Бернабеу», 1 раз – на «Метрополитано».

Финалы Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, которые принимал Мадрид