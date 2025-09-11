Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка украинский защитник Илья Забарный в своем Instagram опубликовал подборку фотографий с матча, но никак не прокомментировал позорный для команды результат. Большое количество фанатов резко отреагировало на такие действия футболиста и начало хейтить его в комментариях под публикацией.

Илья в ответ закрыл комментарии под своими постами.