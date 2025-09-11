Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Чемпионат мира
11 сентября 2025, 11:26
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины

Илья решил закрыть комментарии в Instagram

Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка украинский защитник Илья Забарный в своем Instagram опубликовал подборку фотографий с матча, но никак не прокомментировал позорный для команды результат. Большое количество фанатов резко отреагировало на такие действия футболиста и начало хейтить его в комментариях под публикацией.

Илья в ответ закрыл комментарии под своими постами.

Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
може пора перейменувати збірну на "збірну обіжєнок"? ))))
Хлопці, ви реально облажались, і тому будьте дорослими сприймати критику
Ответить
+4
SHN
Школа Реброва.
Ответить
+2
MrStepanovM .
та до Забарного особливих претензій і нема...то що його Мбапе качнув то таке...Ілля не має забивати в Баку...
Ответить
0
РЛС Рада
очередная ссыкуха , побоявшаяся читать правду о своем уровне игры !   
Ответить
-2
DK2025
Вам всем бы понравилось читать оскорбления в свой адрес?! Правильно он все сделал
Ответить
-3
