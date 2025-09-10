Боливия – Бразилия – 1:0. Билет в плей-офф. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 18-го тура квалификации ЧМ 2026
10 сентября сборная Бразилии в последнем туре квалификации к чемпионату мира 2026 года посетила Боливию.
Национальные сборные провели встречи на арене «Эстадио Муниципаль де Эль Альто» в городе Эль Альто.
Бразильцы в качестве фаворита неожиданно уступили сопернику, проиграв со счетом 0:1.
Победа Боливии подарила шанс пробиться на мундиаль, поскольку команда заняла седьмое место в группе, что выводит сборную в плей-офф отбора.
Квалификация чемпионата мира 2026. Южная Америка
18-й тур, 10 сентября
Боливия – Бразилия – 1:0
Гол: Мегилито (пен.), 45+4
Видеообзор матча:
События матча
