Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Боливия – Бразилия – 1:0. Билет в плей-офф. Видео гола и обзор
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Боливия
10.09.2025 02:30 – FT 1 : 0
Бразилия
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 11:35 | Обновлено 10 сентября 2025, 11:38
Боливия – Бразилия – 1:0. Билет в плей-офф. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 18-го тура квалификации ЧМ 2026

Боливия – Бразилия – 1:0. Билет в плей-офф. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября сборная Бразилии в последнем туре квалификации к чемпионату мира 2026 года посетила Боливию.

Национальные сборные провели встречи на арене «Эстадио Муниципаль де Эль Альто» в городе Эль Альто.

Бразильцы в качестве фаворита неожиданно уступили сопернику, проиграв со счетом 0:1.

Бразильцы в качестве фаворита неожиданно уступили сопернику, проиграв со счетом 0:1.

Победа Боливии подарила шанс пробиться на мундиаль, поскольку команда заняла седьмое место в группе, что выводит сборную в плей-офф отбора.

Квалификация чемпионата мира 2026. Южная Америка

18-й тур, 10 сентября

Боливия – Бразилия – 1:0

Гол: Мегилито (пен.), 45+4

Видеообзор матча:

События матча

45’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Miguel Terceros (Боливия).
видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу сборная Боливии по футболу сборная Бразилии по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
