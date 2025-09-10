10 сентября сборная Бразилии в последнем туре квалификации к чемпионату мира 2026 года посетила Боливию.

Национальные сборные провели встречи на арене «Эстадио Муниципаль де Эль Альто» в городе Эль Альто.

Бразильцы в качестве фаворита неожиданно уступили сопернику, проиграв со счетом 0:1.

Победа Боливии подарила шанс пробиться на мундиаль, поскольку команда заняла седьмое место в группе, что выводит сборную в плей-офф отбора.

Квалификация чемпионата мира 2026. Южная Америка

18-й тур, 10 сентября

Боливия – Бразилия – 1:0

Гол: Мегилито (пен.), 45+4

Видеообзор матча: