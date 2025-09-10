Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Боливия нанесла сенсационное поражение Бразилии и сохранила шансы на ЧМ
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Чили
10.09.2025 02:30 – FT 0 : 0
Уругвай
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 04:59 | Обновлено 10 сентября 2025, 05:09
409
0

Боливия нанесла сенсационное поражение Бразилии и сохранила шансы на ЧМ

Единственный гол на 45+4-й минуте забил Мигелито, которого весной сватали в Динамо Киев

Боливия нанесла сенсационное поражение Бразилии и сохранила шансы на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 10 сентября сборная Боливии неожиданно переиграла команду Бразилии в матче последнего тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Южной Америки.

Поединок прошел на арене Эстадио Мунисипаль в городе Эль-Альто. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 45+4-й минуте забил Мигелито, который реализовал пенальти. Весной 2025 году Мегилито сватали в киевское Динамо из Сантоса, но сделка сорвалась из-за изменений трансферных условий.

Боливия благодаря этой победе заняла седьмое место и сохранила шансы на выход на мундиаль. В марте 2026 году Боливия сыграет в стыковых матчах отборочного турнира, где также возьмут участие сборные из АФК (Азия), КАФ (Африка), КОНКАКАФ (Северная Америка) и ОФК (Океания, уже известен участник – Новая Каледония).

Подопечные Карло Анчелотти, в свою очередь, стали пятыми в таблице квалификации и вышли на ЧМ. В параллельном поединке сыграли Чили и Уругвай, которые расписали ничью 0:0. Чилийцы заняли последнюю, 10-ю позицию, а уругвайцы отобрались на мундиаль с четвертой строчки.

ЧМ-2026. Квалификация

Боливия – Бразилия – 1:0

Гол: Мегилито, 45+4

Боливия: Карлос Лампе, Роберто Фернандес, Эфраин Моралес, Луис Акин, Даниэль Медина (Йомар Роча, 45), Габриэль Вильямиль, Эрвин Вака (Эктор Куэльяр, 60), Робсон Маттеус, Мигель Терсерос, Марсело Морено, Моисес Паниагуа, Энсо Монтейро (Кармело Альгараньяс, 70)

Бразилия: Алиссон Беккер, Фабрисио Бруно, Александро, Витиньо (Маркиньос, 61), Андрей Сантос (Жеан Лукас, 73), Луис Энрике (Эстевао Виллиан, 61), Кайо Энрике, Бруно Гимарайнс, Лукас Пакета, Самуел Лино (Рафинья, 61), Ришарлисон (Жуан Педро, 61)

Предупреждения: Бруно Гимарайнс (80), Фабрисио Бруно (85)

Чили – Уругвай – 0:0

Чили: Лоуренс Вигуру, Родриго Эчеверрия, Гильермо Марипан, Габриэль Суасо, Пауло Диас, Хавьер Альтамирано (Лукас Ассади, 76), Фелипе Лойола (Висенте Писарро, 46), Фабиан Ормасабаль (Иан Гаргес, 84), Бен Бреретон (Александер Аравена, 76), Эмилиано Рамос (Гонсало Тапиа, 70), Лукас Сепеда

Уругвай: Сантьяго Меле, Себастьян Касерес, Рональд Араухо, Матиас Винья, Мануэль Угарте, Федерико Вальверде, Родриго Бентанкур, Найтан Нандес, Кристиан Оливера, Брайан Родригес (Кевин Амаро, 71), Дарвин Нуньес (Федерико Виньяс, 82)

Предупреждения: Фелипе Лойола (38) – Сантьяго Меле (78)

Фотогалерея матча Боливия – Бразилия

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Мигелито (Мигель Терсерос) сборная Бразилии по футболу сборная Боливии по футболу сборная Уругвая по футболу сборная Перу по футболу ЧМ-2026 по футболу Карло Анчелотти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
