Чили – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 10 сентября в 02:30 по Киеву
10 сентября сборная Чили проведет матч 18-го тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Уругвая.
Встреча состоится на Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос у Сантьяго. Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
Чили – Уругвай
