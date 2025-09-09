10 сентября сборная Чили проведет матч 18-го тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Уругвая.

Встреча состоится на Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос у Сантьяго. Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Чили – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция