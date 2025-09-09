Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

10 сентября на Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос пройдет матч 18-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сыграют национальные сборные Чили и Уругвая. Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Чили

Команда выходила на пик в середине прошлого десятилетия, но сейчас она на спаде, и он явно затянулся. И даже углубился - там плохо, как сейчас, давно не играли. Звезды не просто не в форме, они банально постарели, кто еще вообще играет. А новых столь же ярких футболистов просто не появляется.

Пожалуй, сейчас желание только одно: чтобы этот кошмар закончился. В активе жалкие десять очков, и это худший показатель из всех участников. Кстати, мотивацией могло бы стать желание все же покинуть дно турнирной таблицы - у Перу на пару баллов больше. Но в прошлом туре снова ничего не получилось: проиграли 0:3, пусть и Бразилии, что сама явно не довольно своими выступлениями и точно хотела выиграть в последнем домашнем поединке цикла.

Уругвай

Сборная после посредственного прошлого мундиаля позвала Бьелсу. И поначалу все складывалось удачно, даже при том, что этому наставнику пришлось проводить обновление состава, окончательно прощаясь с многолетними лидерами. Но и в квалификации бойко набирались очки, и Копа Америка принесла третье место.

Но именно она стала и ударом. Во-первых, из-за драки с болельщиками соперников многие ведущие футболисты получили довольно длительную дисквалификацию. Во-вторых, завязавший после турнира с национальной командой Луис Энрике публично раскритиковал наставника. И только в последнее время от этого получилось оправиться. По крайней мере, и Венесуэлу в июне, и Перу в прошлом туре обыграли, причем без вопросов - 2:0 и 3:0 соответственно.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных поединках чилийцы взяли только одну ничью, остальные матчи проиграв.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей, но не факт, что они особенно хотят побеждать. А их соперник просто не может сейчас, так что напрашивается ставка на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,62).