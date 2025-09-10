Ночью, 10 сентября, прошли последние поединки квалификации к чемпионату мира 2026 в Южной Америке.

В одном из матчей сборная Уругвая принимала игроков из Чили на арене «Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос» в городе Сантьяго.

Обе команды на двоих нанесли 23 удара в сторону ворот, однако ни одна сборная так и не смогла пробить ворота соперника.

В результате нулевая ничья (0:0) – Уругвай с четвертого места вышел на мундиаль, а чилийцы на последней строчке (10-й) завершили отбор.

Квалификация чемпионата мира 2026. Южная Америка

18-й тур, 10 сентября

Уругвай – Чили – 0:0

Видеообзор матча: