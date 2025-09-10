Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чили – Уругвай – 0:0. Множество ударов, но ноль голов. Обзор матча
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Чили
10.09.2025 02:30 – FT 0 : 0
Уругвай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 10:36 | Обновлено 10 сентября 2025, 10:40
36
0

Чили – Уругвай – 0:0. Множество ударов, но ноль голов. Обзор матча

Смотрите видеообзор матча 18-го тура квалификации ЧМ 2026

10 сентября 2025, 10:36 | Обновлено 10 сентября 2025, 10:40
36
0
Чили – Уругвай – 0:0. Множество ударов, но ноль голов. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Ночью, 10 сентября, прошли последние поединки квалификации к чемпионату мира 2026 в Южной Америке.

В одном из матчей сборная Уругвая принимала игроков из Чили на арене «Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос» в городе Сантьяго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды на двоих нанесли 23 удара в сторону ворот, однако ни одна сборная так и не смогла пробить ворота соперника.

В результате нулевая ничья (0:0) – Уругвай с четвертого места вышел на мундиаль, а чилийцы на последней строчке (10-й) завершили отбор.

Квалификация чемпионата мира 2026. Южная Америка

18-й тур, 10 сентября

Уругвай – Чили – 0:0

Видеообзор матча:

По теме:
Боливия – Бразилия – 1:0. Билет в плей-офф. Видео гола и обзор
Новый тренер Динамо ответил, было ли пенальти на Ванате
«Никаких проблем в этом нет». Судаков прокомментировал матч с Азербайджаном
сборная Чили по футболу сборная Уругвая по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Футбол | 10 сентября 2025, 08:05 6
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»

Бывший игрок «Динамо» – об Андрее Ярмоленко

Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Футбол | 10 сентября 2025, 08:44 51
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана

Тренер закрыл комментарии в Инстаграме

Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Футбол | 10.09.2025, 10:15
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Решение принято. Реал попрощается с звездой с огромной зарплатой
Футбол | 10.09.2025, 11:39
Решение принято. Реал попрощается с звездой с огромной зарплатой
Решение принято. Реал попрощается с звездой с огромной зарплатой
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 09.09.2025, 17:17
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
09.09.2025, 07:42 3
Футбол
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
ХИРН: «Для Усика это невероятный бой. Поединок двух абсолютных чемпионов»
08.09.2025, 08:24 2
Бокс
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
08.09.2025, 10:39
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
08.09.2025, 14:48 30
Футбол
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 7
Футбол
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем