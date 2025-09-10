Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы хорошо выступим на чемпионате мира»
ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Боливия
10.09.2025 02:30 – FT 1 : 0
Бразилия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
10 сентября 2025, 09:51 |
299
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы хорошо выступим на чемпионате мира»

Тренер сборной Бразилии прокомментировал матч с Боливией

10 сентября 2025, 09:51 |
299
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы хорошо выступим на чемпионате мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал поражение его подопечных в матче с Боливией, который прошел в рамках квалификации чемпионата мира:

– Судя по тому, как команда сыграла в матчах, я полностью уверен, что она успешно выступит на чемпионате мира и будет бороться в каждой игре. Сегодняшний матч был особенным во всех смыслах. VAR назначил пенальти... вещи, которые можно улучшить

Изменения в стартовом составе:

Я хотел дать игровое время всем, потому что они хорошо работали на неделе и хорошо сыграли против Чили. Я хотел использовать этот матч для игроков, которые хорошо поработали.

Нехватка мячей в конце матча:

– Футбол немного отличается от того, что происходит на поле. Есть официальные лица, которые должны контролировать это. Не игроки, тренеры, президент.

Трудности против Боливии:

– Команда улучшила некоторые аспекты игры. Сегодня был единственный матч. Игра была очень сложной для нас.

Фокус на Чемпионате мира:

Это наша цель (прим. – шестое чемпионство). Думаю, что мы хорошо выступим на чемпионате мира.

По теме:
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
«Это позор». Трубин прокомментировал матч с Азербайджаном
Венесуэла – Колумбия – 3:6. Шанс на миллион. Видео голов и обзор матча
ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу сборная Боливии по футболу пресс-конференция Карло Анчелотти
Даниил Кирияка Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Килиан МБАППЕ: «Он – живая легенда, я очень рад обойти его»
Футбол | 10 сентября 2025, 08:27 0
Килиан МБАППЕ: «Он – живая легенда, я очень рад обойти его»
Килиан МБАППЕ: «Он – живая легенда, я очень рад обойти его»

Нападающий «Реала» прокомментировал матч с Исландией и свой 52-й гол за Францию

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Футбол | 10 сентября 2025, 08:05 6
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»

Бывший игрок «Динамо» – об Андрее Ярмоленко

Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 20:59
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
Футбол | 09.09.2025, 16:12
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
МИЛЕВСКИЙ: «Придурок, не понимает, что говорит. Он любит много выпить»
Футбол | 10.09.2025, 07:15
МИЛЕВСКИЙ: «Придурок, не понимает, что говорит. Он любит много выпить»
МИЛЕВСКИЙ: «Придурок, не понимает, что говорит. Он любит много выпить»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 2
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 34
Футбол
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
08.09.2025, 10:39
Биатлон
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
Скандал продолжается. Дешам обратился к ПСЖ после матча с Украиной
08.09.2025, 10:33 1
Футбол
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем