Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы хорошо выступим на чемпионате мира»

Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал поражение его подопечных в матче с Боливией, который прошел в рамках квалификации чемпионата мира:

– Судя по тому, как команда сыграла в матчах, я полностью уверен, что она успешно выступит на чемпионате мира и будет бороться в каждой игре. Сегодняшний матч был особенным во всех смыслах. VAR назначил пенальти... вещи, которые можно улучшить

– Изменения в стартовом составе:

– Я хотел дать игровое время всем, потому что они хорошо работали на неделе и хорошо сыграли против Чили. Я хотел использовать этот матч для игроков, которые хорошо поработали.

– Нехватка мячей в конце матча:

– Футбол немного отличается от того, что происходит на поле. Есть официальные лица, которые должны контролировать это. Не игроки, тренеры, президент.

– Трудности против Боливии:

– Команда улучшила некоторые аспекты игры. Сегодня был единственный матч. Игра была очень сложной для нас.

– Фокус на Чемпионате мира:

– Это наша цель (прим. – шестое чемпионство). Думаю, что мы хорошо выступим на чемпионате мира.