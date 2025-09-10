Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы хорошо выступим на чемпионате мира»
Тренер сборной Бразилии прокомментировал матч с Боливией
Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал поражение его подопечных в матче с Боливией, который прошел в рамках квалификации чемпионата мира:
– Судя по тому, как команда сыграла в матчах, я полностью уверен, что она успешно выступит на чемпионате мира и будет бороться в каждой игре. Сегодняшний матч был особенным во всех смыслах. VAR назначил пенальти... вещи, которые можно улучшить
– Изменения в стартовом составе:
– Я хотел дать игровое время всем, потому что они хорошо работали на неделе и хорошо сыграли против Чили. Я хотел использовать этот матч для игроков, которые хорошо поработали.
– Нехватка мячей в конце матча:
– Футбол немного отличается от того, что происходит на поле. Есть официальные лица, которые должны контролировать это. Не игроки, тренеры, президент.
– Трудности против Боливии:
– Команда улучшила некоторые аспекты игры. Сегодня был единственный матч. Игра была очень сложной для нас.
– Фокус на Чемпионате мира:
– Это наша цель (прим. – шестое чемпионство). Думаю, что мы хорошо выступим на чемпионате мира.
