10 сентября на Эстадио Мунисипаль дель Альто пройдет матч 18-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сыграют национальные сборные Боливии и Бразилии. Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

Боливия

Команда не особенно высоко котируется в южноамериканском футболе. Но есть у них и свой уникальный козырь - они отлично чувствуют себя в родном высокогорье, где соперники банально задыхаются. И это иногда помогает именно в квалификациях (да и на Копа Америка когда-то выиграли именно дома). Давно не получалось, последний мундиаль, на который пробивались, это 1994-й год. Но сейчас определенные шансы есть, хотя они уже практически сведены к минимуму.

Сборная не преобразилась резко и не стали играть явно лучше. Но сейчас проваливаются напрочь и перуанцы, и чилийцы. Так что идет борьба за седьмое место (и межконтинентальный стык) с Венесуэлой. В прошлом туре оба проиграли - подопечные Вильегаса 0:3 колумбийцам. Так что остаются за спиной у конкурента, в очке позади, и нужно только выигрывать.

Бразилия

Сборная рекордные пять раз становились чемпионами страны. Но уже два десятилетия не получается толком проявляли себя. Достаточно сказать, что за это время удалось только однажды пройти в полуфинал, и то все обернулось домашней поркой от немцев. В остальных случаях камнем преткновения были 1/4. Ну, а нынешний цикл получился особенно плохим: меняя наставников, фаворит часто терял очки.

С лета тренерский пост занял Анчелотти, которого ждали еще в 2024-м. Но и он начался только с нулевой ничьей против Эквадора. Впрочем, Карло снова показал, что быстро учится, и следующие поединки, с Парагваем в июне и Чили в сентябре, были выиграны сухо. Но и противники были слабы. Впрочем, и сейчас будет поездка не к гранду.

Статистика личных встреч

У бразильцев получилось выиграть шесть из семи последних очных матчей при одной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы все же не верят, что венесуэльцы возьмут столь важные очки. Бразильцы слишком много осечек допускали в этом цикле, чтобы сейчас сливать - но применим к их победе фору 0 (коэффициент - 1,66).