Чемпионат мира09 сентября 2025, 06:11 |
13
0
Боливия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 10 сентября в 02:30 по Киеву
09 сентября 2025, 06:11 |
13
0
10 сентября сборная Боливии проведет матч 18-го тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Бразилии.
Встреча состоится на Эстадио Мунисипаль де Эль Алто в Эль Алто. Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
Боливия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
