Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Боливия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 06:11 |
Боливия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 10 сентября в 02:30 по Киеву

Боливия – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября сборная Боливии проведет матч 18-го тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Бразилии.

Встреча состоится на Эстадио Мунисипаль де Эль Алто в Эль Алто. Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
