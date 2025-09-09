Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер сборной Швеции с отчаянием высказался о матче с Косово
ЧМ. Квалификация. Европа
Косово
08.09.2025 21:45 – FT 2 : 0
Швеция
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 07:23 | Обновлено 09 сентября 2025, 07:30
437
0

Йон-Даль Томассон признал заслуженной победу соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Йон-Даль Томассон

Главный тренер сборной Швеции Йон-Даль Томассон прокомментировал провальный выездной матч против национальной команды Косово в квалификации чемпионата мира 2026. Шведская команда уступила со счетом 0:2.

«Это заслуженная победа Косово. Они больше хотели. Мы не придерживались своих принципов. Мы играли медленно и реагировали недостаточно быстро, когда теряли мяч. Допустили четыре контратаки, где должны были действовать лучше как команда. Мы, тренеры, тоже в этом виноваты.

Во втором тайме мы старались, но без должного качества. Мы доставляли мяч в штрафную, но там нам не хватало идеи.

Ни наша игра в обороне, ни наша игра в атаке не были достаточно хорошими. Это был провал во всем. Все было плохо. Но не стоит забывать, что до этого матча мы выиграли восемь из одиннадцати игр с сентября 2024 года. Восемь побед, одно поражение и две ничьи. Это действительно был шаг назад, но построение команды требует времени. Мы не были самими собой. Против Словении мы провели фантастический матч, а это выступление оказалось слабым. Мы мечтаем о чемпионате мира, и это был удар, но мы найдем путь, чтобы туда попасть.

Мы найдем путь. Не стоит забывать, что эта команда выиграла восемь из последних двенадцати матчей. Кроме того, нам не хватало нескольких игроков, и это тоже нужно учитывать», – сказал Йон-Даль.

сборная Швеции по футболу сборная Косова по футболу Йон-Даль Томассон
Андрей Витренко Источник
