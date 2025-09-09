Чемпионат мира09 сентября 2025, 00:59 | Обновлено 09 сентября 2025, 01:34
Косово – Швеция – 2:0. Сенсация в квалификации ЧМ-2026. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
09 сентября 2025, 00:59 | Обновлено 09 сентября 2025, 01:34
8 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Косово и Швеции в группе B.
Поединок прошел на стадионе Фадил Вокрри в городе Приштина. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голы забили Элвис Реджбечай и Ведат Мурики.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа B. 8 сентября
Косово – Швеция – 2:0
Голы: Реджбечай, 26, Мурики, 42
Удаление: Эмерлаху, 90+1
Видеообзор матча
События матча
90’ +1
Линдон Эмерлаху (Косово) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Косово).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Элвис Реджбечай (Косово).
