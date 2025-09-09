8 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Косово и Швеции в группе B.

Поединок прошел на стадионе Фадил Вокрри в городе Приштина. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голы забили Элвис Реджбечай и Ведат Мурики.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа B. 8 сентября

Косово – Швеция – 2:0

Голы: Реджбечай, 26, Мурики, 42

Удаление: Эмерлаху, 90+1

