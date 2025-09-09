Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Косово
08.09.2025 21:45 – FT 2 : 0
Швеция
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 00:59 | Обновлено 09 сентября 2025, 01:34
80
0

Косово – Швеция – 2:0. Сенсация в квалификации ЧМ-2026. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

80
0
Getty Images/Global Images Ukraine

8 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Косово и Швеции в группе B.

Поединок прошел на стадионе Фадил Вокрри в городе Приштина. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы забили Элвис Реджбечай и Ведат Мурики.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа B. 8 сентября

Косово – Швеция – 2:0

Голы: Реджбечай, 26, Мурики, 42

Удаление: Эмерлаху, 90+1

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
Линдон Эмерлаху (Косово) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Косово).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Элвис Реджбечай (Косово).
сборная Косова по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор Ведат Мурики удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
