Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Косово
08.09.2025 21:45 - : -
Швеция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 13:49 | Обновлено 07 сентября 2025, 13:54
42
0

Матч начнется 8 сентября в 21:45 по Киеву

В понедельник, 8 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Косово и Швеции. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Косово

В Лиге наций в прошлом сезоне коллектив приятно удивил, получив 12 баллов за 6 матчей и заняв 2-е место группы, которое дало ему право играть в стыковых играх за повышение в дивизион В. Там Косово с общим счетом 5:2 одолели сборную Исландии.

Однако квалификацию чемпионат мира коллектив начал не очень удачно. В игре 1-го раунда отбора косовары со счетом 4:0 уступили сборной Швейцарии.

Швеция

Команда также довольно хорошо выступила в Лиге наций, заняв 1-е место группы с 16 очками на счету. Это позволило Швеции получить прямую путевку на повышение в дивизион В турнира, из которого коллектив вылетел в прошлом розыгрыше соревнований.

Текущий отбор шведы начали с ничьей 2:2 в игре против Словении.

Личные встречи

Команды уже встречались на предварительном отборе чемпионата мира. Тогда в обеих играх со счетом 3:0 победила сборная Швеции.

Интересные факты

  • Косово победило в каждом из последних пяти домашних поединков.
  • Швеция забивала первой в 9 из последних 10 матчах.
  • Сборная Косово не может сохранить ворота сухими в течение 5 игр подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.82.

Прогноз Sport.ua
Косово
8 сентября 2025 -
21:45
Швеция
Тотал больше 2.5 1.82 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Косово сборная Швеции по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
