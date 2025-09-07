В понедельник, 8 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Косово и Швеции. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Косово

В Лиге наций в прошлом сезоне коллектив приятно удивил, получив 12 баллов за 6 матчей и заняв 2-е место группы, которое дало ему право играть в стыковых играх за повышение в дивизион В. Там Косово с общим счетом 5:2 одолели сборную Исландии.

Однако квалификацию чемпионат мира коллектив начал не очень удачно. В игре 1-го раунда отбора косовары со счетом 4:0 уступили сборной Швейцарии.

Швеция

Команда также довольно хорошо выступила в Лиге наций, заняв 1-е место группы с 16 очками на счету. Это позволило Швеции получить прямую путевку на повышение в дивизион В турнира, из которого коллектив вылетел в прошлом розыгрыше соревнований.

Текущий отбор шведы начали с ничьей 2:2 в игре против Словении.

Личные встречи

Команды уже встречались на предварительном отборе чемпионата мира. Тогда в обеих играх со счетом 3:0 победила сборная Швеции.

Интересные факты

Косово победило в каждом из последних пяти домашних поединков.

Швеция забивала первой в 9 из последних 10 матчах.

Сборная Косово не может сохранить ворота сухими в течение 5 игр подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.82.