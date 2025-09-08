Чемпионат мира08 сентября 2025, 21:47 |
203
0
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 8 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026
08 сентября 2025, 21:47 |
203
0
8 сентября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день запланировано 7 поединков, который пройдут в одно время (21:45).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сегодня вечером матчи проводят топ-сборные Италии и Хорватии.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 8 сентября
- 21:45 беларусь – Шотландия
- 21:45 Гибралтар – Фареры
- 21:45 Греция – Дания
- 21:45 Израиль – Италия
- 21:45 Косово – Швеция
- 21:45 Хорватия – Черногория
- 21:45 Швейцария – Словения
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO
Инфографика
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 сентября 2025, 10:33 1
Наставник считает, что он не виноват в травме Усмана Дембеле
Футбол | 08 сентября 2025, 20:33 0
Поединок состоится 8 сентября и начнется в 21:45 по Киеву
Футбол | 08.09.2025, 17:05
Футбол | 08.09.2025, 16:59
Футбол | 08.09.2025, 06:15
Комментарии 0
Популярные новости
08.09.2025, 08:24 2
08.09.2025, 00:32 23
07.09.2025, 07:55 17
06.09.2025, 18:59 3
08.09.2025, 07:38 17
06.09.2025, 20:23 43
07.09.2025, 00:55 20
07.09.2025, 09:05