ЧМ. Квалификация. Европа
Греция
08.09.2025 21:45 – 12 0 : 0
Дания
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 21:47
203
0

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 8 сентября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026

08 сентября 2025, 21:47 |
203
0
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 8 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

8 сентября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 7 поединков, который пройдут в одно время (21:45).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сегодня вечером матчи проводят топ-сборные Италии и Хорватии.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 8 сентября

  • 21:45 беларусь – Шотландия
  • 21:45 Гибралтар – Фареры
  • 21:45 Греция – Дания
  • 21:45 Израиль – Италия
  • 21:45 Косово – Швеция
  • 21:45 Хорватия – Черногория
  • 21:45 Швейцария – Словения

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO

Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
