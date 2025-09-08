8 сентября сборная Дании провела матч отбора на чемпионат мира 2026 против команды Греции.

Встреча прошла на стадионе Григорис Лампракис в греческом городе Пирей.

Победу в матче со счетом 3:0 одержала команда Дании.

Чемпионат мира 2026. Квалификация, группа С.

Греция – Дания – 0:3

Голы: Дамсгор, 32, Кристансен, 61, Хойлунд, 81.



Видеообзор ожидается позже...