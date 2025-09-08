Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Спорт
  Футбол
  Новости футбола
  4. Греция – Дания – 0:3. Викинги опозорили хозяев. Видеообзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Греция
08.09.2025 21:45 – FT 0 : 3
Дания
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 23:38 | Обновлено 08 сентября 2025, 23:41
Греция – Дания – 0:3. Викинги опозорили хозяев. Видеообзор матча

Состоялись два матча отбора на чемпионат мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Греция – Дания

8 сентября сборная Дании провела матч отбора на чемпионат мира 2026 против команды Греции.

Встреча прошла на стадионе Григорис Лампракис в греческом городе Пирей.

Победу в матче со счетом 3:0 одержала команда Дании.

Чемпионат мира 2026. Квалификация, группа С.

Греция – Дания – 0:3
Голы: Дамсгор, 32, Кристансен, 61, Хойлунд, 81.

Видеообзор ожидается позже...

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Дания).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Кристенсен (Дания).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Дания).
сборная Дании по футболу сборная Греции по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
