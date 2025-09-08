Чемпионат мира08 сентября 2025, 23:38 | Обновлено 08 сентября 2025, 23:41
Греция – Дания – 0:3. Викинги опозорили хозяев. Видеообзор матча
Состоялись два матча отбора на чемпионат мира 2026
8 сентября сборная Дании провела матч отбора на чемпионат мира 2026 против команды Греции.
Встреча прошла на стадионе Григорис Лампракис в греческом городе Пирей.
Победу в матче со счетом 3:0 одержала команда Дании.
Чемпионат мира 2026. Квалификация, группа С.
Греция – Дания – 0:3
Голы: Дамсгор, 32, Кристансен, 61, Хойлунд, 81.
Видеообзор ожидается позже...
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Дания).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Кристенсен (Дания).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Дания).
