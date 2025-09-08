8 сентября на Георгиос Караискакис пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Греции и Дании. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Греция

Команда, безусловно, навсегда вошла в историю футбола, став чемпионом Европы. Но уже давно никуда у нее не получается выйти. Очень близки к возвращению футболисты были в прошлом году, но в плей-офф за Евро, выбив Казахстан, по пенальти проиграли Грузии. С другой стороны, потом, осенью, набрали столько же очков, сколько и Англия, и обменялись с ней победами в рамках Лиги Наций.

В 2025-м получилось развить успех, в плей-офф выбив Шотландию (0:1 на выезде, 3:0 дома). Уверенно проведя товарищеские июньские матчи (побеждали, забивая четырежды, словаков и болгар), начали в квалификации с белорусами. Там начали забивать очень быстро и успокоились на отметке в пять. И только потом дали гостям заработать и реализовать пенальти, проведя типичный гол престижа.

Дания

Сборная тоже в свое время выигрывала Евро, да и в позапрошлом розыгрыше, сразу потеряв Эриксена, хорошо проявили себя. Но потом была неудача на чемпионате мира, где не вышли в плей-офф, и невыразительное выступление на прошлогоднем континентальном первенстве.

С другой стороны, неплохо получилось в Лиге Наций. Там команда стала второй в компании с Испанией, Сербией и Швейцарией. А потом даже выигрывала в марте у Португалии, но ответная встреча завершилась разгромом 2:5. Размявшись в июне в товарищеских поединках (2:1 с Северной Ирландией, 5:0 с Литвой), сейчас подопечные Римера принимали Шотландию. И так и не смогли расколоть оборону далеко не самого классного соперника - встреча так и закончилась нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

В 10 крайних очных поединках датчане смогли выиграть шесть раз при всего одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что преимущество, пусть и небольшое, отдают грекам, которые играют дома. Но в целом тут голов не ждем - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,68).