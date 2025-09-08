Шотландия одолела беларусь. Дания уничтожила на выезде Грецию
Состоялись два матча отбора на чемпионат мира 2026
Сегодня, 8 сентября, продолжились матчи отбора на чемпиона мира по футболу 2026.
Состоялись два отборочных матча в группе С, где играют Дания, Шотландия, Греция и Беларусь.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шотландия на нейтральном поле победила белорусов со счетом 2:0
В параллельном матче Дания сумела в городе Пирей обыграть Грецию – 3:0.
Турнирная ситуация в группе С выглядит следующим образом: Дания (4 очка), Шотландия (4 очка), Греция (3 очка), Беларусь (ноль очков).
Чемпионат мира 2026. Квалификация, группа С.
Греция – Дания – 0:3
Голы: Дамсгор, 32, Кристансен, 61, Хойлунд, 81.
беларусь – Шотландия – 0:2
Голы: Адамс, 43, Волков, 65 (автогол).
Vigtig sejr i Athen 🙌— Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) September 8, 2025
Sikke en fight og præstation af holdet på en svær udebane. Vi tager en flot og vigtig 3-0 sejr og tre point med os fra Grækenland 🔥
Sådan, drenge!
📸 @fbbillederdk #ForDanmark pic.twitter.com/r7eIACrKcS
FULL TIME: Belarus 0-2 Scotland.— Scotland National Team (@ScotlandNT) September 8, 2025
Three points secured 🤝
Ché Adams' first-half strike was followed by a second-half own goal to secure victory over Belarus and an unbeaten start to our qualification campaign.#BLRSCO pic.twitter.com/yy8DF3CwSQ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Евангелос Маринакис нашел вариант решения войны в Украине
Француз – о Поле Скоулзе