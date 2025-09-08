Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Шотландия одолела беларусь. Дания уничтожила на выезде Грецию

Состоялись два матча отбора на чемпионат мира 2026

Шотландия одолела беларусь. Дания уничтожила на выезде Грецию
Getty Images/Global Images Ukraine. беларусь – Шотландия

Сегодня, 8 сентября, продолжились матчи отбора на чемпиона мира по футболу 2026.

Состоялись два отборочных матча в группе С, где играют Дания, Шотландия, Греция и Беларусь.

Шотландия на нейтральном поле победила белорусов со счетом 2:0

В параллельном матче Дания сумела в городе Пирей обыграть Грецию – 3:0.

Турнирная ситуация в группе С выглядит следующим образом: Дания (4 очка), Шотландия (4 очка), Греция (3 очка), Беларусь (ноль очков).

Чемпионат мира 2026. Квалификация, группа С.

Греция – Дания – 0:3
Голы: Дамсгор, 32, Кристансен, 61, Хойлунд, 81.

беларусь – Шотландия – 0:2
Голы: Адамс, 43, Волков, 65 (автогол).

Турнирные таблицы ЧМ-2026. Итоги игрового дня: фейерверк в матче Италии
ВИДЕО. Пять-четыре! Как Тонали принес победу Италии на 90+1 минуте
Матео Ретеги установил интересное достижение в составе сборной Италии
ЧМ-2026 по футболу сборная беларуси по футболу сборная Дании по футболу сборная Греции по футболу сборная Шотландии по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
