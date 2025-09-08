Швеция опозорилась в матче с Косово. Швейцария отгрузила 3 мяча Словении
8 сентября состоялись матчи второго тура в квалификационной группе B чемпионата мира 2026
8 сентября состоялось два матча квалификации чемпионата мира 2026 в группе B.
Сборная Швеции потерпела сенсационное поражение от команды Косово со счетом 0:2. Голы забили Элвис Рексбечай и Ведат Мурики. Звездный швед Виктор Дьокереш, который на клубном уровне выступает за лондонский Арсенал, промолчал.
В параллельном поединке квартета Швейцария разгромила Словению 3:0. За красных крестоносцев отличились Нико Эльведи, Брель Эмболо и Дэн Ндойе.
После двух туров первое место в группе занимает Швейцария с 6 очками из 6 возможных. Косово идет на второй позиции с 3 пунктами. Швеция и Словения делят третью и четвертую строчки с одним баллом.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа B. 8 сентября
- Косово – Швеция – 2:0
Голы: Рексбечай, 26, Мурики, 42
Удаление: Эмерлау, 90+1
- Швейцария – Словения – 3:0
Голы: Эльведи, 18, Эмболо, Ндойе, 38
Таблица группы B
|Группа B
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Швейцария
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|10.10.25 21:45 Швеция - Швейцария08.09.25 Швейцария 3:0 Словения05.09.25 Швейцария 4:0 Косово
|6
|2
|Косово
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|10.10.25 21:45 Косово - Словения08.09.25 Косово 2:0 Швеция05.09.25 Швейцария 4:0 Косово
|3
|3
|Швеция
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|10.10.25 21:45 Швеция - Швейцария08.09.25 Косово 2:0 Швеция05.09.25 Словения 2:2 Швеция
|1
|4
|Словения
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|10.10.25 21:45 Косово - Словения08.09.25 Швейцария 3:0 Словения05.09.25 Словения 2:2 Швеция
|1
События матча
