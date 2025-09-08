Швеция опозорилась в матче с Косово. Швейцария отгрузила 3 мяча Словении

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Косово
08.09.2025 21:45 – FT 2 : 0
Швеция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 23:45 | Обновлено 09 сентября 2025, 01:00
241
1

8 сентября состоялись матчи второго тура в квалификационной группе B чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

8 сентября состоялось два матча квалификации чемпионата мира 2026 в группе B.

Сборная Швеции потерпела сенсационное поражение от команды Косово со счетом 0:2. Голы забили Элвис Рексбечай и Ведат Мурики. Звездный швед Виктор Дьокереш, который на клубном уровне выступает за лондонский Арсенал, промолчал.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В параллельном поединке квартета Швейцария разгромила Словению 3:0. За красных крестоносцев отличились Нико Эльведи, Брель Эмболо и Дэн Ндойе.

После двух туров первое место в группе занимает Швейцария с 6 очками из 6 возможных. Косово идет на второй позиции с 3 пунктами. Швеция и Словения делят третью и четвертую строчки с одним баллом.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа B. 8 сентября

  • Косово – Швеция – 2:0

Голы: Рексбечай, 26, Мурики, 42

Удаление: Эмерлау, 90+1

  • Швейцария – Словения – 3:0

Голы: Эльведи, 18, Эмболо, Ндойе, 38

Таблица группы B

Группа B Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Швейцария 2 2 0 0 7 - 0 10.10.25 21:45 Швеция - Швейцария08.09.25 Швейцария 3:0 Словения05.09.25 Швейцария 4:0 Косово 6
2 Косово 2 1 0 1 2 - 4 10.10.25 21:45 Косово - Словения08.09.25 Косово 2:0 Швеция05.09.25 Швейцария 4:0 Косово 3
3 Швеция 2 0 1 1 2 - 4 10.10.25 21:45 Швеция - Швейцария08.09.25 Косово 2:0 Швеция05.09.25 Словения 2:2 Швеция 1
4 Словения 2 0 1 1 2 - 5 10.10.25 21:45 Косово - Словения08.09.25 Швейцария 3:0 Словения05.09.25 Словения 2:2 Швеция 1
Полная таблица

События матча

90’ +1
Линдон Эмерлаху (Косово) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Ведат Мурики (Косово).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Элвис Реджбечай (Косово).
По теме:
Швейцария – Словения – 3:0. Разгром в Базеле. Видео голов и обзор матча
Турнирные таблицы ЧМ-2026. Итоги игрового дня: фейерверк в матче Италии
ВИДЕО. Пять-четыре! Как Тонали принес победу Италии на 90+1 минуте
Брель Эмболо Дан Ндойе Ведат Мурики Нико Эльведи сборная Швеции по футболу сборная Косова по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Словении по футболу ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
