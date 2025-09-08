Швеция опозорилась в матче с Косово. Швейцария отгрузила 3 мяча Словении

8 сентября состоялось два матча квалификации чемпионата мира 2026 в группе B.

Сборная Швеции потерпела сенсационное поражение от команды Косово со счетом 0:2. Голы забили Элвис Рексбечай и Ведат Мурики. Звездный швед Виктор Дьокереш, который на клубном уровне выступает за лондонский Арсенал, промолчал.

В параллельном поединке квартета Швейцария разгромила Словению 3:0. За красных крестоносцев отличились Нико Эльведи, Брель Эмболо и Дэн Ндойе.

После двух туров первое место в группе занимает Швейцария с 6 очками из 6 возможных. Косово идет на второй позиции с 3 пунктами. Швеция и Словения делят третью и четвертую строчки с одним баллом.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа B. 8 сентября

Косово – Швеция – 2:0

Голы: Рексбечай, 26, Мурики, 42

Удаление: Эмерлау, 90+1

Швейцария – Словения – 3:0

Голы: Эльведи, 18, Эмболо, Ндойе, 38

Таблица группы B