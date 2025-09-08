Чемпионат мира08 сентября 2025, 23:39 | Обновлено 08 сентября 2025, 23:41
беларусь – Шотландия 0:2. Очередное фиаско бульбашей. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча отбора на ЧМ-2026
08 сентября 2025, 23:39 | Обновлено 08 сентября 2025, 23:41
8 сентября сборная Шотландии провела матч отбора на чемпионат мира 2026 против команды беларуси.
Встреча прошла на стадионе ЗТЕ Арена в венгерском городе Залаегерсег.
Победу в матче со счетом 2:0 одержала команда Шотландии.
Чемпионат мира 2026. Квалификация, группа С.
беларусь – Шотландия – 0:2
Голы: Адамс, 43, Волков, 65 (автогол).
Видеообзор ожидается позже...
