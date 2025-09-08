8 сентября сборная Шотландии провела матч отбора на чемпионат мира 2026 против команды беларуси.

Встреча прошла на стадионе ЗТЕ Арена в венгерском городе Залаегерсег.

Победу в матче со счетом 2:0 одержала команда Шотландии.

Чемпионат мира 2026. Квалификация, группа С.

беларусь – Шотландия – 0:2

Голы: Адамс, 43, Волков, 65 (автогол).

Видеообзор ожидается позже...