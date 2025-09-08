Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. беларусь – Шотландия 0:2. Очередное фиаско бульбашей. Видеообзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Беларусь
08.09.2025 21:45 – FT 0 : 2
Шотландия
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 23:39 | Обновлено 08 сентября 2025, 23:41
беларусь – Шотландия 0:2. Очередное фиаско бульбашей. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча отбора на ЧМ-2026

беларусь – Шотландия 0:2. Очередное фиаско бульбашей. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. беларусь – Шотландия

8 сентября сборная Шотландии провела матч отбора на чемпионат мира 2026 против команды беларуси.

Встреча прошла на стадионе ЗТЕ Арена в венгерском городе Залаегерсег.

Победу в матче со счетом 2:0 одержала команда Шотландии.

Чемпионат мира 2026. Квалификация, группа С.

беларусь – Шотландия – 0:2
Голы: Адамс, 43, Волков, 65 (автогол).

Видеообзор ожидается позже...

сборная беларуси по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Шотландии по футболу видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
