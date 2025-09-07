В понедельник, 8 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными беларуси и Шотландии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

беларусь

Почему-то команда не была дисквалифицирована из международных турниров вместе с россиянами, а продолжает свои (хотя и не очень удачные) выступления. За 6 поединков прошлогодней Лиги наций в дивизионе С белорусы набрали 7 очков (4 ничьи, 1 проигрыш и 1 победа) и заняли 3 место группы.

На текущем отборе беларусь стартовала с разгромного поражения 5:1 в игре против Греции, причем первые 4 гола греки забили еще в 1-м тайме.

Шотландия

Не очень уверенно выступил коллектив на прошлогодней Лиге наций, где за 6 поединков набрал 7 очков и занял 3 место группы дивизиона А. Эта позиция привела сборную к участию в стыковых играх за сохранение прописки в высшем эшелоне соревнований, где Шотландия уступила Греции с общим счетом 1:3.

Квалификацию на чемпионат мира шотландцы начали с нулевой ничьей против сборной Дании.

Личные встречи

Последний раз команды противостояли друг другу еще в 2005 году в рамках квалификации на чемпионат мира. Тогда в одной игре минимально победила белорусь, а другая завершилась вничью.

Интересные факты

Безвыигрышная серия белорусов в официальных играх длится уже 5 поединков. В последний раз команда побеждала в поединке против Люксембурга в сентябре прошлого года.

Шотландия дважды победила и один раз сыграла вничью в последних 3 выездных поединках.

Ни в одном из последних 9 матчей беларусь не забила больше, чем 1 гол.

Прогноз

Я поставлю на победу в Шотландии с коэффициентом 1.56.