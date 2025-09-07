беларусь – Шотландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Матч начнется 8 сентября в 21:45 по Киеву
В понедельник, 8 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными беларуси и Шотландии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.
беларусь
Почему-то команда не была дисквалифицирована из международных турниров вместе с россиянами, а продолжает свои (хотя и не очень удачные) выступления. За 6 поединков прошлогодней Лиги наций в дивизионе С белорусы набрали 7 очков (4 ничьи, 1 проигрыш и 1 победа) и заняли 3 место группы.
На текущем отборе беларусь стартовала с разгромного поражения 5:1 в игре против Греции, причем первые 4 гола греки забили еще в 1-м тайме.
Шотландия
Не очень уверенно выступил коллектив на прошлогодней Лиге наций, где за 6 поединков набрал 7 очков и занял 3 место группы дивизиона А. Эта позиция привела сборную к участию в стыковых играх за сохранение прописки в высшем эшелоне соревнований, где Шотландия уступила Греции с общим счетом 1:3.
Квалификацию на чемпионат мира шотландцы начали с нулевой ничьей против сборной Дании.
Личные встречи
Последний раз команды противостояли друг другу еще в 2005 году в рамках квалификации на чемпионат мира. Тогда в одной игре минимально победила белорусь, а другая завершилась вничью.
Интересные факты
- Безвыигрышная серия белорусов в официальных играх длится уже 5 поединков. В последний раз команда побеждала в поединке против Люксембурга в сентябре прошлого года.
- Шотландия дважды победила и один раз сыграла вничью в последних 3 выездных поединках.
- Ни в одном из последних 9 матчей беларусь не забила больше, чем 1 гол.
Прогноз
Я поставлю на победу в Шотландии с коэффициентом 1.56.
21:45
