Поражение от Испании вошло в число крупнейших в истории Турции

В матче группы E отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Испания на выезде победила Турцию со счетом 6:0.

Это поражение запомнилось как одно из крупнейших в истории турецкой сборной.

Transfermarkt опубликовал список самых болезненных поражений Турции в истории.

Крупнейшие поражения в истории сборной Турции

0:8 – от Польши (1968)

0:8 – от Англии (1984)

0:8 – от Англии (1987)

1:7 – от Египта (1928)

0:6 – от Италии (1962)

0:6 – от Чехословакии (1965)

0:6 – от Венгрии (1984)

0:6 – от Испании (2025)

2:7 – от ФРГ (1954)

Как видно из этого списка, сборная Турции впервые так разгромно проиграла в XXI веке.