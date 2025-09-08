Поражение от Испании вошло в число крупнейших в истории Турции
Кто еще так крупно побеждал турок?
В матче группы E отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Испания на выезде победила Турцию со счетом 6:0.
Это поражение запомнилось как одно из крупнейших в истории турецкой сборной.
Transfermarkt опубликовал список самых болезненных поражений Турции в истории.
Крупнейшие поражения в истории сборной Турции
- 0:8 – от Польши (1968)
- 0:8 – от Англии (1984)
- 0:8 – от Англии (1987)
- 1:7 – от Египта (1928)
- 0:6 – от Италии (1962)
- 0:6 – от Чехословакии (1965)
- 0:6 – от Венгрии (1984)
- 0:6 – от Испании (2025)
- 2:7 – от ФРГ (1954)
Как видно из этого списка, сборная Турции впервые так разгромно проиграла в XXI веке.
Die Niederlage gegen Spanien war eine historische Pleite für die Türkei! 😕🇹🇷 pic.twitter.com/m5WyzIwcx8— Transfermarkt (@Transfermarkt) September 8, 2025
