Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поражение от Испании вошло в число крупнейших в истории Турции
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 18:29 |
184
0

Поражение от Испании вошло в число крупнейших в истории Турции

Кто еще так крупно побеждал турок?

08 сентября 2025, 18:29 |
184
0
Поражение от Испании вошло в число крупнейших в истории Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче группы E отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года Испания на выезде победила Турцию со счетом 6:0.

Это поражение запомнилось как одно из крупнейших в истории турецкой сборной.

Transfermarkt опубликовал список самых болезненных поражений Турции в истории.

Крупнейшие поражения в истории сборной Турции

  • 0:8 – от Польши (1968)
  • 0:8 – от Англии (1984)
  • 0:8 – от Англии (1987)
  • 1:7 – от Египта (1928)
  • 0:6 – от Италии (1962)
  • 0:6 – от Чехословакии (1965)
  • 0:6 – от Венгрии (1984)
  • 0:6 – от Испании (2025)
  • 2:7 – от ФРГ (1954)

Как видно из этого списка, сборная Турции впервые так разгромно проиграла в XXI веке.

По теме:
Сборная Германии проиграла меньше всего квалификационных матчей к ЧМ
Новый тренер Азербайджана довызвал экс-игрока Миная на игру с Украиной
РЕБРОВ: «Я не считаю, что сборная Азербайджана слабая. Будет сложная игра»
сборная Испании по футболу сборная Турции по футболу сборная Лихтенштейна по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Transfermarkt
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хорватия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 08 сентября 2025, 18:14 0
Хорватия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Хорватия – Черногория. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 8 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Футбол | 08 сентября 2025, 09:27 39
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда

Изменения будут протестированы в низших лигах Нидерландов, Швеции и Италии

Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Бокс | 08.09.2025, 06:55
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Ненавижу этого боксера. Как ему это удается?»
Дубль Ярмоленко, ассисты от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Футбол | 08.09.2025, 17:05
Дубль Ярмоленко, ассисты от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассисты от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Теннис | 08.09.2025, 00:32
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
BIG-2 современности: Синнер и Алькарас определили чемпиона US Open 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
Сборная Украины по волейболу сыграла второй спарринг с Катаром
07.09.2025, 09:05
Волейбол
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
07.09.2025, 07:55 17
Футбол
Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру
Ребров назвал футболиста, который необходим Украине на следующую игру
06.09.2025, 20:41 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
07.09.2025, 07:05 10
Бокс
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
06.09.2025, 18:59 3
Футбол
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 43
Футбол
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
Дэвид Хэй выбрал единственного боксера, который может нокаутировать Усика
07.09.2025, 00:40 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем