Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии

Вечером 7 сентября прошли матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день состоялось 8 поединков в четырех группах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испания порадовала своих болельщиков, разгромив в гостях Турцию (6:0).

С таким же счетом Бельгия разгромила Казахстан (6:0).

Германия взяла первые три очка, одержав победу над Северной Ирландией (3:1).

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 7 сентября

16:00. Грузия – Болгария – 3:0

– Болгария – 3:0 19:00. Литва – Нидерланды – 2:3

– 2:3 19:00. Северная Македония – Лихтенштейн – 5:0

– Лихтенштейн – 5:0 21:45. Бельгия – Казахстан – 6:0

– Казахстан – 6:0 21:45. Люксембург – Словакия – 0:1

– 0:1 21:45. Германия – Северная Ирландия – 3:1

– Северная Ирландия – 3:1 21:45. Польша – Финляндия – 3:1

– Финляндия – 3:1 21:45. Турция – Испания – 0:6

Турнирные таблицы

Инфографика