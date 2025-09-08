Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 00:23 | Обновлено 08 сентября 2025, 00:36
Завершился очередной игровой день отборочного турнира ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 сентября прошли матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день состоялось 8 поединков в четырех группах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испания порадовала своих болельщиков, разгромив в гостях Турцию (6:0).

С таким же счетом Бельгия разгромила Казахстан (6:0).

Германия взяла первые три очка, одержав победу над Северной Ирландией (3:1).

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 7 сентября

  • 16:00. Грузия – Болгария – 3:0
  • 19:00. Литва – Нидерланды – 2:3
  • 19:00. Северная Македония – Лихтенштейн – 5:0
  • 21:45. Бельгия – Казахстан – 6:0
  • 21:45. Люксембург – Словакия – 0:1
  • 21:45. Германия – Северная Ирландия – 3:1
  • 21:45. Польша – Финляндия – 3:1
  • 21:45. Турция – Испания – 0:6

Турнирные таблицы

Инфографика

По теме:
Бельгия – Казахстан – 6:0. Как Доку и Де Брюйне оформили дубли. Видео голов
Де Брюйне обошел Азара в списке бомбардиров сборной Бельгии
Польша – Финляндия – 3:1. Домашняя победа. Видео голов и обзор матча
ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
