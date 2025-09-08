Чемпионат мира08 сентября 2025, 00:23 | Обновлено 08 сентября 2025, 00:36
Турнирные таблицы квалификации ЧМ. По шесть мячей от Испании и Бельгии
Завершился очередной игровой день отборочного турнира ЧМ-2026
08 сентября 2025, 00:23 | Обновлено 08 сентября 2025, 00:36
Вечером 7 сентября прошли матчи квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день состоялось 8 поединков в четырех группах.
Испания порадовала своих болельщиков, разгромив в гостях Турцию (6:0).
С таким же счетом Бельгия разгромила Казахстан (6:0).
Германия взяла первые три очка, одержав победу над Северной Ирландией (3:1).
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 7 сентября
- 16:00. Грузия – Болгария – 3:0
- 19:00. Литва – Нидерланды – 2:3
- 19:00. Северная Македония – Лихтенштейн – 5:0
- 21:45. Бельгия – Казахстан – 6:0
- 21:45. Люксембург – Словакия – 0:1
- 21:45. Германия – Северная Ирландия – 3:1
- 21:45. Польша – Финляндия – 3:1
- 21:45. Турция – Испания – 0:6
Турнирные таблицы
