ЧМ. Квалификация. Европа
Германия
07.09.2025 21:45 – FT 3 : 1
Северная Ирландия
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 23:43 | Обновлено 07 сентября 2025, 23:47
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка

Северная Ирландия уступила в Кельне, Люксембург чуть не преподнес сенсацию

Getty Images/Global Images Ukraine

В квалификации чемпионата мира 2026 сборная Германии одержала домашнюю победу над командой Северной Ирландии со счетом 3:1.

Немецкая Бундесмашина набрала первые три очка благодаря голам Сержа Гнабри, Надима Амири и Флориана Вирца.

У гостей отметился Айзек Прайс. Северная Ирландия уступила в Кельне со счетом 1:3.

В другом матче Словакия с трудом вырвала победу в Люксембурге (1:0) и сохранила лидерство в группе A (6 очков).

Победный гол для словацкой сборной на 90-й минуте забил Томаш Риго.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

07.09.2025, Кельн (Германия)

Германия – Северная Ирландия – 3:1

Голы: Гнабри, 7, Амири, 69, Вирц, 72 – Прайс, 34

Люксембург – Словакия – 0:1

Гол: Риго, 90

Турнирная таблица

ЧМ-2026 по футболу сборная Германии по футболу сборная Словакии по футболу сборная Люксембурга по футболу сборная Северной Ирландии по футболу Серж Гнабри Флориан Вирц Надим Амири
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
