Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
Северная Ирландия уступила в Кельне, Люксембург чуть не преподнес сенсацию
В квалификации чемпионата мира 2026 сборная Германии одержала домашнюю победу над командой Северной Ирландии со счетом 3:1.
Немецкая Бундесмашина набрала первые три очка благодаря голам Сержа Гнабри, Надима Амири и Флориана Вирца.
У гостей отметился Айзек Прайс. Северная Ирландия уступила в Кельне со счетом 1:3.
В другом матче Словакия с трудом вырвала победу в Люксембурге (1:0) и сохранила лидерство в группе A (6 очков).
Победный гол для словацкой сборной на 90-й минуте забил Томаш Риго.
Чемпионат мира 2026. Квалификация
07.09.2025, Кельн (Германия)
Германия – Северная Ирландия – 3:1
Голы: Гнабри, 7, Амири, 69, Вирц, 72 – Прайс, 34
Люксембург – Словакия – 0:1
Гол: Риго, 90
Турнирная таблица
