Германия – Северная Ирландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 7 сентября в 21:45 по Киеву
7 сентября сборная Германии проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Северной Ирландии.
Встреча состоится на Рейн Энерги Штадион в Кельне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
Германия – Северная Ирландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Германия – Северная ИрландияСмотреть трансляцию
