7 сентября сборная Германии проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Северной Ирландии.

Встреча состоится на Рейн Энерги Штадион в Кельне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Германия – Северная Ирландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция