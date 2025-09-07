Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Германия – Северная Ирландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Германия
07.09.2025 21:45 - : -
Северная Ирландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 16:42 |
3
0

Матч пройдет 7 сентября в 21:45 по Киеву

07 сентября 2025, 16:42
3
0
Getty Images/Global Images Ukraine

7 сентября сборная Германии проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Северной Ирландии.

Встреча состоится на Рейн Энерги Штадион в Кельне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Германия – Северная Ирландия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
