07.09.2025 21:45 – FT 3 : 1
Чемпионат мира08 сентября 2025, 00:43 | Обновлено 08 сентября 2025, 00:54
69
0
Германия – Северная Ирландия – 3:1. Бундесшоу в Кельне. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
08 сентября 2025, 00:43 | Обновлено 08 сентября 2025, 00:54
69
0
В квалификации чемпионата мира 2026 сборная Германии одержала домашнюю победу над командой Северной Ирландии со счетом 3:1.
Немецкая Бундесмашина набрала первые три очка благодаря голам Сержа Гнабри, Надима Амири и Флориана Вирца.
У гостей отметился Айзек Прайс. Северная Ирландия уступила в Кельне со счетом 1:3.
Чемпионат мира 2026. Квалификация
07.09.2025, Кельн (Германия)
Германия – Северная Ирландия – 3:1
Голы: Гнабри, 7, Амири, 69, Вирц, 72 – Прайс, 34
Видео голов и обзор матча
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Германия).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Надием Амири (Германия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Айзек Прайс (Северная Ирландия).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Германия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 сентября 2025, 03:55 3
Паркер подерется с Уордли
Теннис | 08 сентября 2025, 00:32 8
Карлос в четырех сетах одолел Янника и выиграл шестой титул Grand Slam в карьере
Футбол | 07.09.2025, 09:55
Теннис | 07.09.2025, 20:45
Футбол | 08.09.2025, 01:34
Комментарии 0
Популярные новости
07.09.2025, 07:05 10
06.09.2025, 12:31 54
06.09.2025, 05:24 7
07.09.2025, 07:27 248
06.09.2025, 07:33 2
06.09.2025, 00:23 3
07.09.2025, 00:40 6