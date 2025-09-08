В квалификации чемпионата мира 2026 сборная Германии одержала домашнюю победу над командой Северной Ирландии со счетом 3:1.

Немецкая Бундесмашина набрала первые три очка благодаря голам Сержа Гнабри, Надима Амири и Флориана Вирца.

У гостей отметился Айзек Прайс. Северная Ирландия уступила в Кельне со счетом 1:3.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

07.09.2025, Кельн (Германия)

Германия – Северная Ирландия – 3:1

Голы: Гнабри, 7, Амири, 69, Вирц, 72 – Прайс, 34

Видео голов и обзор матча