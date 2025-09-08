Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Германия
07.09.2025 21:45 – FT 3 : 1
Северная Ирландия
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 00:43 | Обновлено 08 сентября 2025, 00:54
69
0

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

В квалификации чемпионата мира 2026 сборная Германии одержала домашнюю победу над командой Северной Ирландии со счетом 3:1.

Немецкая Бундесмашина набрала первые три очка благодаря голам Сержа Гнабри, Надима Амири и Флориана Вирца.

У гостей отметился Айзек Прайс. Северная Ирландия уступила в Кельне со счетом 1:3.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

07.09.2025, Кельн (Германия)

Германия – Северная Ирландия – 3:1

Голы: Гнабри, 7, Амири, 69, Вирц, 72 – Прайс, 34

Видео голов и обзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Германия).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Надием Амири (Германия).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Айзек Прайс (Северная Ирландия).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Германия).
ВИДЕО. Как дабл-дабл Дончича принес Словении победу над Италией
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Атмосфера в раздевалке была приглушена»
Люксембург – Словакия – 0:1. Вымучили на 90-й минуте. Видео гола и обзор
сборная Германии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу Серж Гнабри видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Флориан Вирц Надим Амири Айзек Прайс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
