7 сентября на Рейн-Энерги-Штадион пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Германии и Северной Ирландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Германия

Команда после победы на чемпионате мира-2014 смотрелась все хуже, и дошло до увольнения Флика с поста главного тренера - небывалый случай в немецкой истории! Но при этом принесший положительный перелом, ведь Нагельсманн менее чем за год создал коллектив, что всем понравился на домашнем Евро.

Бодро смотрелась сборная и в Лиге Наций. Она выиграла непростую группу, прошла в марте Италию с победой на выезде... И провалила финальный цикл, еще и дома: 1:2 с Португалией, 0:2 с Францией. Так что матч со Словакией в четверг воспринимался как шанс на реабилитацию для игроков. Там, наоборот, только дали новый повод говорить о серьезном и глубоком кризисе, проиграв довольно скромному сопернику 0:2. Сейчас просто нельзя допустить новой осечки, а в идеале нужна крайне уверенная, разгромная победа, что приглушит скептиков.

Северная Ирландия

Сборная при этом же наставнике, о'Ниле, выходила на Евро-2016. И, выйдя даже там из группы, уступила в плей-офф... Германии! А потом ей же проиграла спор за первое место в отборе на чемпионат мира-2018. Потом позиции были утрачены, и только прошлой осенью вышло напомнить о себе и своих амбициях. В группе Лиги Наций с Болгарией, Беларусью и Люксембургом взяли первое место - хватило и одиннадцати очков.

В 2025-м году уже было меньше поводов для радости. После ничьей со Швейцарией проиграли и Швеции, и Дании, и только с Исландией закончили 1:0. Но это все в товарищеских матчах. В квалификации в четверг с Люксембургом смогли, играя на выезде, добиться победы. Причем итоговый счет был солидный - 3:1 в пользу гостей.

Статистика личных встреч

Все девять последних очных поединков были выиграны немцами.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут разгрома от злых немцев как реванша за прежние осечки. Но ограничимся ставкой на них с форой -2 гола (коэффициент - 1,66).