Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Атмосфера в раздевалке была приглушена»
Чемпионат мира
08 сентября 2025, 01:50 | Обновлено 08 сентября 2025, 01:51
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Атмосфера в раздевалке была приглушена»

Главный тренер сборной Германии прокомментировал победу над Северной Ирландией

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над Северной Ирландией (3:1) в матче квалификации чемпионата мира-2026.

«Соперник очень неудобен в игре. Они играют длинными передачами, защищаются десятью игроками и хорошо действуют на стандартных положениях. Мы хорошо начали матч, заслуженно повели 1:0, но они сравняли счет.

Наш ритм немного упал, что нормально после того, что произошло в четверг. Атмосфера в раздевалке во время перерыва была приглушенной. Во втором тайме мы показали свое настоящее лицо. Сыграли с большой силой и энергией и заслуженно победили».

сборная Германии по футболу сборная Словакии по футболу ЧМ-2026 по футболу Юлиан Нагельсманн
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
