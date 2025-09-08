Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Атмосфера в раздевалке была приглушена»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над Северной Ирландией (3:1) в матче квалификации чемпионата мира-2026.

«Соперник очень неудобен в игре. Они играют длинными передачами, защищаются десятью игроками и хорошо действуют на стандартных положениях. Мы хорошо начали матч, заслуженно повели 1:0, но они сравняли счет.

Наш ритм немного упал, что нормально после того, что произошло в четверг. Атмосфера в раздевалке во время перерыва была приглушенной. Во втором тайме мы показали свое настоящее лицо. Сыграли с большой силой и энергией и заслуженно победили».