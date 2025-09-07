Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Люксембург
07.09.2025 21:45 – 60 0 : 0
Словакия
Чемпионат мира
07 сентября 2025, 21:47 | Обновлено 07 сентября 2025, 21:55
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 7 сентября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 7 сентября. Смотреть онлайн LIVE
7 сентября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 8 поединков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этот вечер матчи проводят топ-сборные Испании и Германии.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 7 сентября

  • 16:00. Грузия – Болгария – 3:0
  • 19:00. Литва – Нидерланды – 2:3
  • 19:00. Северная Македония – Лихтенштейн – 5:0
  • 21:45. Бельгия – Казахстан
  • 21:45. Люксембург – Словакия
  • 21:45. Германия – Северная Ирландия
  • 21:45. Польша – Финляндия
  • 21:45. Турция – Испания

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO

16:00. Грузия – Болгария

19:00. Литва – Нидерланды

19:00. Северная Македония – Лихтенштейн

21:45. Бельгия – Казахстан

21:45. Люксембург – Словакия

21:45. Германия – Северная Ирландия

21:45. Польша – Финляндия

21:45. Турция – Испания

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Морейра (Люксембург).
ВИДЕО. Микель Мерино оформил дубль. Испания забила 3-й гол Турции
Турция – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Сборная Испании в дебюте матча забила два гола команде Турции
ЧМ-2026 по футболу
