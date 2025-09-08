07.09.2025 21:45 – FT 0 : 1
Чемпионат мира08 сентября 2025, 00:57 |
50
0
Люксембург – Словакия – 0:1. Вымучили на 90-й минуте. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
08 сентября 2025, 00:57 |
50
0
Вечером 7 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026.
Словакия с трудом вырвала победу в Люксембурге (1:0) и сохранила лидерство в группе A (6 очков).
Победный гол для словацкой сборной на 90-й минуте забил Томаш Риго.
Чемпионат мира 2026. Квалификация
Группа A. 7 сентября
Люксембург – Словакия – 0:1
Гол: Риго, 90
Видео гола и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Риго (Словакия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 08 сентября 2025, 00:32 8
Карлос в четырех сетах одолел Янника и выиграл шестой титул Grand Slam в карьере
Футбол | 08 сентября 2025, 00:58 0
Воробей был против трансфера Кевина
Бокс | 07.09.2025, 03:55
Бокс | 07.09.2025, 07:05
Теннис | 07.09.2025, 20:45
Комментарии 0
Популярные новости
07.09.2025, 07:55 16
06.09.2025, 00:07 14
06.09.2025, 21:54 1
06.09.2025, 07:33 2
06.09.2025, 00:23 3
06.09.2025, 02:34 1
06.09.2025, 07:30 53
06.09.2025, 20:23 40