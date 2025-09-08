Вечером 7 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026.

Словакия с трудом вырвала победу в Люксембурге (1:0) и сохранила лидерство в группе A (6 очков).

Победный гол для словацкой сборной на 90-й минуте забил Томаш Риго.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

Группа A. 7 сентября

Люксембург – Словакия – 0:1

Гол: Риго, 90

Видео гола и обзор матча