7 сентября на Стад де Люксембург пройдет матч отбора на чемпионат мира-2026 в Европе, в котором сыграют национальные сборные Люксембурга и Словакии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Люксембург

Команда некоторое время назад, казалось, смогла избавиться от негласного статуса аутсайдера. Люк Хольц все же вырастил довольно перспективный коллектив, что, может, и не замахивался всерьез на проход на чемпионаты, но был достаточно колючим середняком со своим стилем игры. Но прошлой осенью был провал в Лиге Наций: в компании с Северной Ирландией, Болгарией и Беларусью набрали всего три очка, став последними в своей группе.

Товарищеские встречи 2025-го года (победа над Швецией и ничья с Ирландией при поражениях со Швейцарией и Словенией) игрались со все тем же привычным наставником, что занимал пост с 2010-го года. Но в августе его сменили на Штрассера. Тот дебютировал домашним матчем с Северной Ирландией. И, мягко говоря, не преуспел: его новые подопечные уступили на своем поле 1:3.

Словакия

Сборная достаточно часто играет на больших турнирах. Ездила она и на Евро, более того, выигрывала у Бельгии там, и выходила в плей-офф. При этом выступление в Лиге Наций потом вышло противоречивым. Набрав тринадцать очков, все равно уступили первое место в квартете Швеции. А в марте после пары нулевых ничьих со Словенией пропустили все же в свои ворота роковой мяч в экстра-тайме.

Несмотря на неудачу, Кальцона сохранил пост. И не покинул его и после того, как на июньских сборах его подопечные проиграли и Греции, и Израилю. Начиная борьбу за выход на чемпионат мира, с фаворитом, немцами, получилось оформить сенсацию: забили дважды и не пропустили, взяв победу 2:0.

Статистика личных встреч

Люксембург все же выигрывал однажды - в товарищеском формате. Но в остальных шести очных поединках у него одна ничья при пяти поражениях.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что обе команды сыграют так же, как в прошлом туре. Так что ждем победы словаков над аутсайдером (коэффициент - 1,69).