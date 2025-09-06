Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Армения – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
06 сентября 2025, 19:05 | Обновлено 06 сентября 2025, 19:24
716
0

Армения – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

06 сентября 2025, 19:05 | Обновлено 06 сентября 2025, 19:24
716
0
Армения – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

6 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе F между сборными Армении и Португалии.

Команды играют на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Легендарный форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе португальцев.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа F. 6 сентября

Армения – Португалия – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Жоау Феликс, 10

(новость обновляется)

Армения – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 6 сентября. Смотреть онлайн LIVE
ВИДЕО. Роналду забил 941-й гол в карьере в матче квалификации ЧМ с Арменией
ВИДЕО. Малиновский забил за Дженоа впервые с позапрошлого сезона
сборная Армении по футболу сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Жоау Феликс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Латвия едва не вырвала сенсационную ничью у Сербии, попав в штангу на 90+2
Футбол | 06 сентября 2025, 18:27 0
Латвия едва не вырвала сенсационную ничью у Сербии, попав в штангу на 90+2
Латвия едва не вырвала сенсационную ничью у Сербии, попав в штангу на 90+2

Матч квалификации чемпионата мира завершился минимальной победой сербов со счетом 1:0

ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Футбол | 06 сентября 2025, 00:07 14
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ

«Полесье» зарегистрировало голкипера на сезон УПЛ

Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Футбол | 05.09.2025, 18:53
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Французы обыграли нас в эконом-режиме. Мы тоже экономили
Футбол | 06.09.2025, 11:20
Французы обыграли нас в эконом-режиме. Мы тоже экономили
Французы обыграли нас в эконом-режиме. Мы тоже экономили
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Футбол | 06.09.2025, 00:23
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 7
Теннис
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
05.09.2025, 06:55 10
Бокс
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
Как выглядят турнирные таблицы. Итоги игрового дня квалификации ЧМ-2026
04.09.2025, 23:59
Футбол
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 13
Футбол
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
05.09.2025, 03:31 1
Бокс
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 4
Футбол
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
05.09.2025, 19:23 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем