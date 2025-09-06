Армения – Португалия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

6 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе F между сборными Армении и Португалии.

Команды играют на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Легендарный форвард Криштиану Роналду вышел в стартовом составе португальцев.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа F. 6 сентября

Армения – Португалия – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Жоау Феликс, 10

(новость обновляется)

Армения – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция