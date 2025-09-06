Поддерживают игровой тонус. Эпицентр и ЛНЗ проводят контрольный матч

Команды УПЛ заполняют паузу в чемпионате товарищескими поединками. В субботу, 6 сентября, «Эпицентр» проведет спарринг с ЛНЗ.

«Эпицентр» проводит первый сезон в УПЛ. Команда проиграла все четыре стартовых матча.

Сыграл «Эпицентр» и с ЛНЗ. Команды встретились на поле черкасского клуба. ЛНЗ одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 22-й минуте Мухаррем Яшари.

Поединок пройдет на базе киевского «Динамо». Начало матча в 14:00. Трансляция не запланирована.