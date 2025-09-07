Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер ЛНЗ рассказал о спарринге с Эпицентром
Украина. Премьер лига
07 сентября 2025, 12:28 | Обновлено 07 сентября 2025, 12:29
161
0

Тренер ЛНЗ рассказал о спарринге с Эпицентром

Игра стала полезной в информативном аспекте

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

6 сентября большинство представителей УПЛ паузу в чемпионате, вызванную матчами сборных, заполнили спаррингами.

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от контрольного поединка с «Эпицентром», в котором черкасчане уступили со счетом 1:3.

«На этом этапе результат отходил на второй план. Ведь подопечным пришлось играть под большими нагрузками. Во-вторых, выставили экспериментальный состав, задействовав нескольких представителей «молодежки». Они старались, однако им еще работать и работать. Также я и мой коллега из «Эпицентра» Сергей Нагорняк дали возможность дебютировать последним пока «летним» новичкам: у нас это Евгению Пастуху из «Руха», а у подолян на замену вышел бразильский легионер. Поэтому спарринг был ценен в информационном плане.

Конечно, внимательно следим мы и за нашим представителем в сборной Косово – полузащитником Яшари. Вчера он уже сыграл в отборе на ЧМ 2026 года со Швейцарией. Это радует, что Мухаррем уже полностью восстановился, ведь из-за травмы в последних матчах ЛНЗ не принимал участия из-за повреждения».

В пятом туре футболисты ЛНЗ сыграют 12 сентября в гостях с «Александрией».

Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Эпицентр Каменец-Подольский контрольные матчи УПЛ
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
