Взяли реванш. Эпицентр в контрольном матче одолел ЛНЗ

Команды УПЛ используют международную паузу для товарищеских матчей. В субботу, 6 сентября, «Эпицентр» провел спарринг с ЛНЗ. Команды сыграли четыре тайма по 30 минут.

Во втором туре УПЛ команды встречались на поле черкасского клуба. ЛНЗ одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 22-й минуте Мухаррем Яшари.

А вот в товарищеском матче «Эпицентру» удалось одержать победу. Команда Сергея Нагорняка вышла вперед на 46-й минуте. Гол на свой счет записал Владислав Мороз.

ЛНЗ быстро отыгрался. Но во второй половине матча пропустил еще два мяча.

Товарищеский матч. 6 сентября, база «Динамо» Киев

Эпицентр – ЛНЗ – 3:1

Голы: Мороз, 46, ИНП, 67, Бендера, 70 – Ассинор, 47

Инфографика