Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Взяли реванш. Эпицентр в контрольном матче одолел ЛНЗ
Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
06.09.2025 14:00 – FT 1 : 3
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 сентября 2025, 16:56 | Обновлено 06 сентября 2025, 17:40
254
0

Взяли реванш. Эпицентр в контрольном матче одолел ЛНЗ

Команда Сергея Нагорняка отомстила за поражение в чемпионате

06 сентября 2025, 16:56 | Обновлено 06 сентября 2025, 17:40
254
0
Взяли реванш. Эпицентр в контрольном матче одолел ЛНЗ
ФК Эпицентр

Команды УПЛ используют международную паузу для товарищеских матчей. В субботу, 6 сентября, «Эпицентр» провел спарринг с ЛНЗ. Команды сыграли четыре тайма по 30 минут.

Во втором туре УПЛ команды встречались на поле черкасского клуба. ЛНЗ одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 22-й минуте Мухаррем Яшари.

А вот в товарищеском матче «Эпицентру» удалось одержать победу. Команда Сергея Нагорняка вышла вперед на 46-й минуте. Гол на свой счет записал Владислав Мороз.

ЛНЗ быстро отыгрался. Но во второй половине матча пропустил еще два мяча.

Товарищеский матч. 6 сентября, база «Динамо» Киев

Эпицентр – ЛНЗ – 3:1

Голы: Мороз, 46, ИНП, 67, Бендера, 70 – Ассинор, 47

Инфографика

По теме:
Яркая ничья с голами новичков. Команды УПЛ сыграли контрольный матч
Дубль Маткевича. Заря в товарищеском матче победила Кудровку
Использовали паузу в чемпионате. Верес и Рух проводят товарищеский матч
товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Марк Ассинор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Футбол | 05 сентября 2025, 20:09 33
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ

Голкипер продолжит карьеру в «Полесье»

Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Футбол | 06 сентября 2025, 07:30 41
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что французы закономерно выиграли у «сине-желтых»

Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Футбол | 05.09.2025, 19:23
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Футбол | 06.09.2025, 12:31
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
Обнародован стартовый состав сборной Украины U-17 на игру с Польшей U-18
Футбол | 06.09.2025, 17:23
Обнародован стартовый состав сборной Украины U-17 на игру с Польшей U-18
Обнародован стартовый состав сборной Украины U-17 на игру с Польшей U-18
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 293
Футбол
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Ребров признался, почему не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
05.09.2025, 07:08 7
Футбол
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
В команде Усика ответили промоутеру Паркера, который обвинил Усика во лжи
05.09.2025, 05:06 2
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39 2
Футбол
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
Йожеф САБО: «Он слабый футболист. Сядет на скамейку запасных»
06.09.2025, 08:25 12
Футбол
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
05.09.2025, 06:55 10
Бокс
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 10
Теннис
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
05.09.2025, 02:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем