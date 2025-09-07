Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – ЛНЗ – 3:1. Взяли реванш в спарринге. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
06.09.2025 14:00 – FT 1 : 3
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 сентября 2025, 17:38 |
236
0

Эпицентр – ЛНЗ – 3:1. Взяли реванш в спарринге. Видео голов и обзор матча

Подопечные Сергея Нагорняка отомстили за поражение в чемпионате

07 сентября 2025, 17:38 |
236
0
Эпицентр – ЛНЗ – 3:1. Взяли реванш в спарринге. Видео голов и обзор матча
ФК Эпицентр

Команды УПЛ использовали международную паузу для контрольных матчей. В субботу, 6 сентября, «Эпицентр» провел поединок с ЛНЗ. Команды сыграли четыре тайма по 30 минут.

Во втором туре УПЛ команды встречались на поле ЛНЗ. Черкасский клуб одержал победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 22-й минуте Мухаррем Яшари.

А вот в товарищеском матче «Эпицентр» одержал победу. Команда Сергея Нагорняка вышла вперед на 46-й минуте. Гол на свой счет записал Владислав Мороз.

ЛНЗ быстро отыгрался. Но во второй половине матча пропустил еще два мяча.

Товарищеский матч. 6 сентября, база «Динамо» Киев

Эпицентр – ЛНЗ – 3:1

Голы: Мороз, 46, ИНП, 67, Бендера, 70 – Ассинор, 47

Видео голов и обзор матча

По теме:
Возглавили турнирную таблицу. Черноморец обыграл Феникс-Мариуполь
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала четырех легионеров
Металлист 1925 – Оболонь – 3:2. Камбэк в спарринге. Видео голов и обзор
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Марк Ассинор Иван Бендера видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Теннис | 07 сентября 2025, 00:55 17
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025
Соболенко и Анисимова определили победительницу US Open 2025

Аманда в двух сетах потерпела поражение от первой ракетки мира в решающем поединке

Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Футбол | 07 сентября 2025, 00:21 3
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии
Куртуа назвал Реалу вратаря, который должен его заменить. Лунин в отчаянии

Тибо порекомендовал кандидатуру Франа Гонсалеса

Турция – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Футбол | 07.09.2025, 17:27
Турция – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Турция – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
В результате российской ракетной атаки пострадала арена киевского Сокола
Хоккей | 07.09.2025, 15:14
В результате российской ракетной атаки пострадала арена киевского Сокола
В результате российской ракетной атаки пострадала арена киевского Сокола
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Футбол | 06.09.2025, 18:59
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Конфликт после матча со сборной Украины. Дембеле выбыл на 6 недель
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 35
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
06.09.2025, 07:33 2
Бокс
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
05.09.2025, 23:36 302
Футбол
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
06.09.2025, 20:23 40
Футбол
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
Джокович и Алькарас определили первого финалиста US Open 2025
06.09.2025, 00:45 7
Теннис
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
В команде Усика определились с соперником на 2026 год
06.09.2025, 21:54 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем