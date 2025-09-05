Чемпионат мира05 сентября 2025, 21:50 | Обновлено 05 сентября 2025, 22:05
2805
0
Украина – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
05 сентября 2025, 21:50 | Обновлено 05 сентября 2025, 22:05
2805
0
5 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.
Коллективы играют на стадионе Тарчиньски Арена во Вроцлаве, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Квалификация
Группа D. 5 сентября
Украина – Франция – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Олисе, 10
(новость обновляется)
Украина – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 05 сентября 2025, 17:42 16
Александра на соревнованиях в Монтре переиграла Симону Вальтерт в матче 1/4 финала
Футбол | 05 сентября 2025, 19:23 3
Поединок состоится 5 сентября во Вроцлаве и начнется ориентировочно в 21:45 по Киеву
Футбол | 05.09.2025, 19:52
Футбол | 05.09.2025, 12:52
Футбол | 05.09.2025, 07:39
Комментарии 0
Популярные новости
04.09.2025, 00:10 5
05.09.2025, 05:06 2
03.09.2025, 19:48 5
04.09.2025, 10:56 204
04.09.2025, 13:47 36
04.09.2025, 11:50 15
04.09.2025, 09:02 47
04.09.2025, 08:42 2