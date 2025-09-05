Украина – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

5 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Коллективы играют на стадионе Тарчиньски Арена во Вроцлаве, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 5 сентября

Украина – Франция – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Олисе, 10

(новость обновляется)

Украина – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция