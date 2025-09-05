Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 21:50 | Обновлено 05 сентября 2025, 22:05
2805
0

Украина – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

5 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Украины и Франции.

Коллективы играют на стадионе Тарчиньски Арена во Вроцлаве, Польша. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Квалификация

Группа D. 5 сентября

Украина – Франция – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Олисе, 10

(новость обновляется)

По теме:
ВИДЕО. Как сборная Украины пропустила от Франции уже на 10-й минуте
ВИДЕО. Как сборная Украины исполнила гимн страны перед матчем с Францией
ФОТО. Все готово: Украина завершила разминку перед суперматчем с Францией
сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу видео голов и обзор Майкл Олисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
